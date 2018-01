2018-01-16 07:58:13.0

Wetter Wetterdienst warnt vor Sturmböen in Bayern

Es wird stürmisch in Bayern. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab am Dienstagmorgen eine Unwetterwarnung für Teile des Allgäus und weitere Alpenregionen heraus.

Der Deutsche Wetterdienst warnt seit Dienstagmorgen vor Sturmböen im Westen und Norden Bayerns sowie in weiten Teilen des Alpenvorlandes und im Bergland. Unwetterwarnungen gibt es unter anderem für die Landkreise Ostallgäu, Oberallgäu, Garmisch-Partenkirchen sowie Bad Tölz-Wolfratshausen. Auf Gipfeln in den Alpen seien sogar orkanartige Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 115 Kilometern pro Stunde möglich, hieß es in einer Mitteilung des DWD.

Für die Region Augsburg sagt der DWD Böen mit einer Geschwindigkeit zwischen 60 und 80 Stundenkilometern voraus. Auf Gipfeln in den Mittelgebirgen rechnen die Wetterexperten mit schweren Sturmböen von bis zu 100 Kilometern pro Stunde. In den Bergen könne es zu Schneeverwehungen kommen. (nos/dpa)