2017-05-04 16:25:23.0

Unwetter Wetterdienst warnte vor schweren Gewittern in der Region

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte heute am späten Nachmittag vor schweren Gewittern und Hagel in der Region. Das gilt nun nur noch in einigen Gebieten.

Drei Männer mit Regenschirmen: Aktuell regnet es in der Region stark. Foto: Julian Stratenschulte (dpa)