2017-01-31 17:56:34.0

Klage in München Wie sauber ist Seehofers Dienstwagen?

Das Verwaltungsgericht München verhandelt über eine Klage der Deutschen Umwelthilfe. Sie will Auskunft über die Emissionswerte des Dienstwagens von Ministerpräsident Seehofer.

Das Verwaltungsgericht München befasst sich am Mittwoch mit den Abgaswerten des Dienstwagens von Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU). Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) will mit einer Klage die Staatsregierung dazu zwingen, die Emissionsdaten öffentlich zu machen. Der Organisation mit Sitz in Berlin beruft sich auf das Bayerische Umweltinformationsgesetzes.

Angaben werden aus Sicherheitsgründen verweigert

Die Bürger hätten einen gesetzlichen Anspruch darauf zu erfahren, wie viel schädliche Abgase Seehofers Wagen in die Luft blase, erläuterte die DHU in einer Stellungnahme. Die Staatskanzlei in München dagegen verweigert die Angaben - aus Sicherheitsgründen, wie es heißt.

«Die Sicherheitslage hat sich geändert», hatte Staatskanzlei-Sprecher Rainer Riedl der Deutschen Presse-Agentur unter Verweis auf die allgemeine Gefährdungslage durch den Terrorismus erklärt. Angaben, die Rückschlüsse auf die Sicherheitsausstattung des Fahrzeugs zuließen, würden deshalb verweigert.

Bayerns Staatsregierung lag laut DUH 2016 beim CO2-Ausstoß ihrer Dienstwagen bundesweit auf dem letzten Platz. Die Deutsche Umwelthilfe befragt seit 2007 die Regierungen von Bund und Ländern zum CO2-Ausstoß ihrer Dienstwagen. Im vergangenen Jahr weigerte sich Bayern erstmals, die Werte von Seehofers Dienstwagen mitzuteilen. dpa/lby