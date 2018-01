2018-01-24 09:05:37.0

Oberfranken Wilde Verfolgungsjagd mit Lkw - mehrere Polizisten verletzt

Zwei Stunden lang lieferte sich ein Lasterfahrer in Franken eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Die Bilanz: Fünf Verletzte und zahlreiche demolierte Autos.

Der 38 Jahre alte Lastwagenfahrer, der laut Polizei unter Drogen stand, hatte versucht, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Bei seiner zweistündigen Flucht verletzte er fünf Menschen und beschädigte mehrere Fahrzeuge. Schließlich gelang es einem Großaufgebot der Polizei mit Unterstützung eines Polizeihubschraubers, den Mann im Landkreis Coburg zu stoppen und festzunehmen.

Kurz nach 21 Uhr erhielt die Einsatzzentrale der Polizei die Information, dass ein Laster auf der A 73 bei Erlangen (Mittelfranken) in Schlangenlinien unterwegs sei.

Als eine Polizeistreife den Fahrer kontrollieren wollte, flüchtete er. Bei Ebensfeld (Landkreis Lichtenfels) drängte er einen anderen Lastwagen von der Straße.

ANZEIGE

Lasterfahrer rammt Polizeiwagen

Mehrere Polizeiautos folgten dem Lastwagen ins Stadtgebiet Coburg, wo sich der 38-Jährige in einer Sackgasse festfuhr. Die Streifenwagen umstellten das Fahrzeug - doch der Lasterfahrer gab nicht auf. Er fuhr mit seinem Lkw gegen die zum Teil noch besetzten Streifenwagen und verschaffte sich so freie Bahn. Dann setzte er seine Flucht auf der Bundesstraße B4 in den unterfränkischen Landkreis Haßberge fort, wo er in Schlangenlinien fuhr und so weitere Autofahrer gefährdete.

In Maroldsweisach steuerte der Mann seinen Lastwagen offenbar absichtlich gegen ein stehendes Auto auf der Gegenfahrbahn; der Fahrer wurde leicht verletzt. Nachdem er bei Weitramsdorf (Landkreis Coburg) gegen eine Leitplanke geprallt war, fuhr der Laster ohne Beleuchtung auf der Bundesstraße B4 als Falschfahrer in Richtung Untersiemau zurück.

Polizeihubschrauber zwang Flüchtenden zur Aufgabe

Die Verfolger forderten einen Polizeihubschrauber an. Dem gelang es, mit einem Scheinwerfer den Lasterfahrer zu blenden und zum Anhalten zu zwingen. Die Polizisten stürmten das Führerhaus, schlugen die Scheibe der Beifahrerseite ein und nahmen den Mann fest.

Bei dem Lasterfahrer handelt es sich um einen 38-Jährigen aus Schleswig-Holstein. Nach bisherigen Erkenntnissen stand er unter dem Einfluss von Drogen. Die Kriminalpolizei Coburg und die Staatsanwaltschaft Coburg haben die Ermittlungen aufgenommen. (nos)

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.