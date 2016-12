2016-12-27 14:40:33.0

Kreis Haßberge Wildschweine mit Pseudowut erkrankt - Risiko auch für Hunde und Katzen

In Unterfranken scheint sich die als Pseudowut bekannte Viruserkrankung unter Wildschweinen auszubreiten. Auch Haustiere können sich an der Krankheit anstecken.

Eine als Pseudowut bekannte Viruserkrankung scheint sich im Landkreis Haßberge in Unterfranken unter Wildschweinen auszubreiten - und die Tierkrankheit ist auch eine Gefahr für Hunde und Katzen. Auch kleine und große Wiederkäuer könnten sich infizieren, wie das Landratsamt in der unterfränkischen Stadt Haßfurt am Dienstag mitteilte. Inzwischen seien zwei Wildschweine, die sich angesteckt hatten, gemeldet worden.

Tierhalter sollen Schutzmaßnahmen beachten

Die Aujeszkysche Krankheit, eben auch Pseudowut genannt, ist demnach in erster Linie für Schweine infektiös. Das Veterinäramt rief jedoch die Halter jeglicher empfänglicher Tiere dazu auf, notwendige Schutzmaßnahmen zu beachten, um die Infektion der Haustiere zu verhindern. Hunde sollten keinen Kontakt zu toten oder lebenden Wildschweinen haben. Auch sollten weder rohes Wildschweinfleisch noch Innereien an Hunde und Katzen verfüttert werden.

ANZEIGE

Gefahr für Haustiere aber nicht für Menschen

Für den Menschen sei das Virus nach derzeitigem Kenntnisstand aber ungefährlich, so das Landratsamt. Es bestehe auch keine Gefahr, wenn Menschen verarbeitete und durchgegarte Wildschweinprodukte essen. dpa, lby