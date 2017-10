2017-10-05 11:58:35.0

Interaktive Karte Wo in Bayern Steuergelder verschwendet werden

Der Bund der Steuerzahler prangert einmal mehr die Verschwedung von zig Millionen Steuergeldern an. Aus dem Augsburger Raum wird dabei erneut das Aichacher Frauengefängnis erwähnt.

Überteuerte Bauprojekte, verlustreiche Investitionen, WC-Panne im Gerichtssaal: Der Bund der Steuerzahler in Bayern hat einmal mehr die Verschwendung von zig Millionen Euro Steuergeldern angeprangert. Es handele sich nicht um "Einzelfälle", sagte die Vizepräsidentin des Steuerzahlerbundes Bayern, Maria Ritch. Davon zeuge das am Donnerstag in München und Nürnberg vorgestellte Schwarzbuch 2017 mit zehn Verschwendungsfällen im Freistaat.

Besonders schlimm seien die "Baukostenexplosionen", sagte Ritch. Sie verwies auf das Forchheimer Ehrenbürg-Gymnasium, für das im Jahr 2008 einmal eine energetische Gebäudesanierung in Höhe von 5,38 Millionen Euro geplant war. Daraus sei inzwischen eine Komplettsanierung mit Gesamtkosten von rund 15 Millionen Euro geworden.

Aichacher JVA erneut im Schwarzbuch 2017

Auch eine mehrtägige Mexiko-Reise von Landtagsabgeordneten 2016 und die geplante Neuauflage einer Sauberkeitskampagne in München wurden als Negativbeispiele für den Umgang mit öffentlichen Geldern genannt. Kritik regte sich wegen einer Panne beim millionenschweren Bau eines Hochsicherheitsgerichtssaals in München. Den ersten Prozess brach der Richter nach nur wenigen Minuten ab, weil es für die Angeklagten zu wenige Toiletten in den Vorführzellen gegeben habe, hieß es im Schwarzbuch.

Aus dem Augsburger Raum erwähnte der Bund der Steuerzahler einmal mehr das Aichacher Frauengefängnis - schon 2016 war der geplante Neubau im Schwarzbuch aufgetaucht. Nachdem eine spanische Firma dort bei der Verlegung von Bodenfliesen gepfuscht hatte, wurde ein kompletter Rückbau notwendig. Die Gesamtbaukosten stiegen von 18,2 auf 21 Millionen Euro. Für Ende 2017 ist nun die mängelfreie Übergabe des Gebäudes an die JVA geplant. dpa/AZ