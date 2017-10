2017-10-10 17:36:48.0

Mittelfranken Wolf im Landkreis Ansbach fotografiert

Der Wolf wurde bereits Ende Juli von einer automatischen Fotofalle aufgenommen. Er ist nicht der erste seiner Art, der durch die Region zieht.

In Mittelfranken ist erneut ein Wolf nachgewiesen worden. Wie das Landesamt für Umwelt am Dienstag mitteilte, war das Tier bereits Ende Juli im Landkreis Ansbach von einer automatischen Fotofalle aufgenommen worden. Wo der Wolf inzwischen ist, ist nicht bekannt. Das Landesamt geht davon aus, dass es sich um ein einzelnes durchziehendes Tier handelt. Wölfe können am Tag Strecken von mehr als 50 Kilometern zurücklegen.

Durch Bayern ziehen immer wieder einzelne Wölfe

Erstmals war im vergangenen Jahr ein Wolf in Mittelfranken nachgewiesen worden - im April im Kreis Nürnberger Land. Auch in diesem Jahr wurden in der Region zweimal Wölfe bestätigt. Laut dem Landesamt kann es sich teilweise um die gleichen Tiere handeln. In Bayern gebe es immer wieder einzelne durchziehende Wölfe. Das Amt weiß lediglich von zwei standorttreuen Wolfs-Pärchen: Am Truppenübungsplatz Grafenwöhr in der Oberpfalz und im Bayerischen Wald. Das Pärchen im Bayerischen Wald hatte drei Jungtiere bekommen. dpa