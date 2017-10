2017-10-06 06:41:00.0

Sturmtief "Xavier": Bahn rechnet mit bundesweiten Beeinträchtigungen

Tief Xavier tötet sieben Menschen. Bei Unfällen gibt es viele Verletzte. ICE-Züge, S-Bahnen, U-Bahnen, Busse und Straßenbahnen kommen zum Stillstand. Auch am Freitag kann es zu Behinderungen kommen.

Die Folgen von Sturmtief "Xavier" könnten den Bahnverkehr am Freitag bundesweit beeinträchtigen. Die Einstellung des Verkehrs in einigen Bundesländern am Donnerstag könne auch Einfluss auf den Verkehr in anderen Teilen Deutschlands haben, erklärte ein Bahn-Sprecher in der Nacht zum Freitag. "Es kann zu Beeinträchtigungen im ganzen Netz kommen. Die Auswirkungen können auch auf Regionen abstrahlen, die mit dem Unwetter gar nichts zu tun haben", sagte der Sprecher. Es sei zudem ungewiss, ob sich die Arbeiten und Beeinträchtigungen noch bis in das Wochenende hinein ziehen. Fahrgäste können hier nachsehen, ob ihr Zug (pünktlich) fährt.

Was tun mit nicht genutzten Zugtickets? 1 von 4 vorherige Seite nächste Seite

Wegen des Sturmtiefs "Xavier" können Bahn-Reisende nicht genutzte Zugtickets von Donnerstag am Freitag nutzen.



Wer ein gültiges Zugticket vom 5. Oktober habe, könne damit am Freitag reisen, kündigte die Deutsche Bahn an.



Diese Regelung gelte auch bei Tickets mit Zugbindung.



Am Freitag soll sich der Verkehr normalisieren, Reisende brauchen aber weiterhin Geduld.

Gestern fegte Sturm "Xavier" mit Orkanböen über Berlin und sorgt zum Beginn des Feierabendverkehrs für einen Ausnahmezustand in der deutschen Hauptstadt. Im Stadtteil Tegel stirbt eine Frau, als ein Baum auf ihr Auto stürzt – eine von sieben Toten, die nach dem Sturm beklagt werden müssen. Für mehrere Stunden brechen in Berlin große Teile des öffentlichen Nahverkehrs und des Straßenverkehrs zusammen. Bäume fallen in vielen Gegenden um, auch an der berühmten Flaniermeile Kurfürstendamm. Heftige Böen werfen geparkte Motorräder und Fahrräder um und schleudern Blumenkästen von den Balkonen. Nichts geht mehr in vielen Teilen der Hauptstadt.

Ausnahmezustand in Berlin wegen Sturmtief Xavier

Zehntausende hängen auf Bahnhöfen fest. Viele Pendler versuchen es andernorts mit den U-Bahnen, die dann hoffnungslos überfüllt sind. Doch auch da kommt es zu Problemen bei Linien mit oberirdischen Streckenteilen. Erst am Abend fahren alle U-Bahn-Linien wieder. Auf den Flughäfen Tegel und Schönefeld ist der Betrieb vorübergehend eingeschränkt, weil die Abfertigung eingestellt wird. Passagiere müssen in gelandeten Flugzeugen warten.

Die Feuerwehr arbeitet zwischen 16 und 20 Uhr etwa 1050 Einsätze ab. Sie ruft intern den Ausnahmezustand aus. Helfer der freiwilligen Feuerwehren werden zur Unterstützung angefordert. Die S-Bahn unterbricht den kompletten Verkehr in der Hauptstadt. Ursache sind vor allem Bäume, die auf die Gleise oder in die Oberleitungen stürzten. „Ein Schienenersatzverkehr kann wegen des Unwetters nicht eingerichtet werden“, twittert die S-Bahn. Auch die Busse und die Straßenbahnen, die besonders im Osten der Stadt das wichtigste Verkehrsmittel sind, stehen stundenlang still. Ein Busfahrer sagt seinen Gästen auf der Linie M29 durch: „Liebe Fahrgäste, ich fahr seit dreißig Jahren Linienbus, aber das habe ich noch nicht erlebt: Der Busverkehr wird eingestellt, bitte steigen Sie alle aus.“ Erst nach 19 Uhr fahren die ersten Buslinien wieder.

Sturmtief Xavier trifft Norden Deutschlands mit... Das Sturmtief Xavier ist über Nord- und Ostdeutschland hinweggefegt: Mehrere Menschen starben, Flug-, Bahn- und Nahverkehr kamen zum Erliegen. Die Bilder. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert (dpa)

Sturm Xavier: Zahlreiche Menschen verletzt

Sturmtief Xavier hat am Donnerstag auch den Norden der Republik mit voller Wucht getroffen. Die Deutsche Bahn stellte den Zugverkehr in Norddeutschland weitgehend ein. Betroffen waren auch die wichtigen Fernverkehrsstrecken Berlin–Hamburg sowie Berlin–Hannover. Die Bahn stellte etwa ein Dutzend leere IC- und ICE-Züge in Bahnhöfen für gestrandete Reisende bereit. Die Bahn wollte die Strecken im Verlauf des Abends aber nach und nach wieder freigeben.

In Minden (Nordrhein-Westfalen) verbrachten rund 470 Fahrgäste die Nacht am Bahnhof. Nach Angaben der Feuerwehr saßen circa 370 Personen ab dem Abend in zwei ICEs fest. Für 100 weitere Fahrgäste einer Westfalenbahn war zunächst ebenfalls Endstation. Sie wurden für die Dauer des Aufenthaltes versorgt. Nach gut acht Stunden konnten die betroffenen Strecken am Freitagmorgen gegen 5 Uhr wieder freigegeben werde.

Zahlreiche Menschen wurden durch fliegende Äste und umstürzende Bäume verletzt. In Hamburg wurde ebenfalls in einem Wagen eine 54-jährige Frau getroffen und getötet. Das Opfer hatte als Beifahrerin darin gesessen. In der Nähe von Schwerin wurde ein Lastwagenfahrer von einem umstürzenden Baum erschlagen. Vier Tote gab es allein in Brandenburg: Ein 72 Jahre alter Mann wurde in Brandenburg bei Hoppegarten von einem Baum erschlagen, als er Äste von der Straße entfernen wollte. Nördlich von Berlin fiel ein Ast in eine Windschutzscheibe und tötete einen Autofahrer, in der Nähe wurde eine Frau in ihrem Auto von einem Baum erschlagen. Ein weiterer Mensch starb bei Müllrose.

Die Hamburger Feuerwehr forderte die Bevölkerung zeitweise auf, wegen des Sturms nicht vor die Tür zu gehen. „Warnung für Hamburg. Halten Sie sich aktuell nicht im Freien auf, bleiben Sie im geschützten Bereich“, twitterte die Feuerwehr des Stadtstaates. Viele tausend Menschen hatten Probleme, von der Arbeit oder Schule nach Hause zu kommen, weil Busse und Bahnen nicht fuhren. Flugreisende mussten ebenfalls Einschränkungen hinnehmen. Wegen des heftigen Sturms im Norden mussten etliche Verbindungen ausfallen. In Hamburg fuhr die S-Bahn nicht mehr zum Airport.

Unwetter mit Starkregen: Richtig vorbereiten und Schäden beseitigen 1 von 8 vorherige Seite nächste Seite

Schwere Gewitter mit Starkregen: Viele Menschen in Deutschland haben das in diesem Sommer bereits erlebt. Für die ersten Augusttage werden weitere Unwetter vorausgesagt. Wie bereitet man sich auf sie vor, und wie gehen Betroffene hinterher mit Schäden um? Experten geben Tipps.



1. Vor dem Unwetter: die richtigen Vorbereitungen treffen Hausbesitzer und Mieter sollten vor einem schweren Gewitter Elektrogeräte vom Strom nehmen oder einen Überspannungsschutz verwenden, rät der Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) und das Bundesumweltministerium empfehlen, Chemikalien und andere gefährliche Stoffe zum Beispiel im Keller so zu lagern, dass eindringendes Wasser sie nicht erreicht. Heizöltanks sollten an der Wand verankert sein oder mit Ballast beschwert werden.



Bewegliche Gegenstände am Haus und im Garten gilt es in Sicherheit zu bringen, wenn es kräftig donnert. Dazu gehören Gartenmöbel ebenso wie Fahrräder. Alle Fenster müssen geschlossen werden, anderenfalls kommt die Hausratversicherung nicht für mögliche Schäden an den Möbeln auf, erklärt die Verbraucherzentrale Brandenburg. Und wer im Keller eine Rückstauklappe hat, die verhindert, dass Wasser aus der Kanalisation von unten ins Haus gedrückt wird, sollte deren Funktion regelmäßig überprüfen, empfiehlt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen.



2. Während des Unwetters: Besondere Vorsicht auf den Straßen Autofahrer müssen sich bei Stark- und Dauerregen vor Aquaplaning in Acht nehmen. Das Auto lässt sich dann nicht mehr lenken, weil die Reifen das viele Wasser nicht mehr über ihr Profil ableiten können, erklärt der Tüv Süd. In solchen Situationen gilt: Lenkrad nicht bewegen, Tempo rausnehmen und bei Autos mit ABS nicht zu zaghaft bremsen. Erst wenn die Räder erneut Kontakt zur Straße bekommen, sollte der Fahrer wieder lenken. Kommt der Regen plötzlich oder zu stark, stellt man notfalls den Warnblinker an, fährt rechts ran und bleibt stehen.



Gefährlich sind auch Unterführungen: Wenn sich dort eine durchgängige Wasserfläche bildet, sollten Autofahrer vorher stoppen. «Denn ich kann in der Regel nicht an der Oberfläche sehen, wie tief das Wasser schon ist», erklärt Hans-Ulrich Sander vom Tüv Rheinland. Sitzt ein Autofahrer fest, heißt es: Motor ausmachen und das Auto so schnell wie möglich verlassen. Der Schlüssel sollte man stecken lassen, damit das Auto später ohne eingerastetes Lenkradschloss bewegt werden kann.



3. Nach dem Unwetter: Schäden melden und Keller trockenlegen Schäden durch Starkregen und Überschwemmungen sollten Betroffene umgehend fotografieren und ihrer Versicherung melden. Hausbesitzer sind abgesichert, wenn sie neben der Wohngebäudeversicherung einen Schutz für Elementarschäden abschließen, Mieter können ihn als Zusatz zur Hausratversicherung bekommen. Defekte Gegenstände sollten Bewohner erst entsorgen, wenn sie das weitere Vorgehen mit dem Versicherer geklärt haben, erklärt die Verbraucherzentrale Sachsen-Anhalt. Gefahrenquellen dürfen sie aber absichern und beseitigen, damit kein weiterer Schaden entsteht.



Ist ein Keller überflutet, muss geprüft werden, ob der Strom abgestellt ist. Liegt der Stromkasten dort, wo Wasser ist, sollten Betroffene die Feuerwehr oder den Energieversorger rufen, rät das BBK. Mit dem Wasserabpumpen darf erst begonnen werden, wenn der Wasserstand außerhalb niedriger ist als im Haus, so das Bundesumweltministerium. Damit zurückbleibender Schlamm nicht zu einer schweren, festen Masse wird, wird er mit sauberem Wasser weggespritzt. Organische Materialien beginnen anderenfalls zu stinken und faulen, erklärt Werner Weigl von der Bayerischen Ingenieurkammer-Bau.



Trockengeräte für den Keller lassen sich im Baumarkt leihen, für 100 bis 150 Euro gibt es aber auch geeignete Geräte für den Hausgebrauch zum Kauf. Nach einem nur kurzfristigen Hochwasser sind ein paar Tage Trockenzeit nötig, die Folgen längerer Überflutungen können einige Wochen Trockenzeit erfordern. Als trocken gilt ein Raum erst wieder, wenn ein Hygrometer etwa 60 Prozent Luftfeuchtigkeit im Raum anzeigt.

Einen Scherz erlaubten sich mutmaßlich Berliner Schüler bei Twitter: Dort gab es eine gefälschte Nachricht mit dem Logo der Polizei: „Heute dem 6. 10. 2017 Fällt in ganz Berlin die Schule und Arbeit aus.“ Die echte Polizei stellte schnell klar, dass es sich um eine Fälschung handelt. „#Xavier sorgt nicht nur für Sturmschäden, sondern auch für #FakeNews“, twitterte die Polizei. Eine Polizeisprecherin sagte, die Polizei habe den Schülern nicht freigegeben – erst recht nicht „in schlechter Orthografie“. Die Ermittler würden prüfen, ob nun wegen Urkundenfälschung ermittelt werden müsse.

Bayern steht ein kühles Wochenende bevor

Auch im Freistaat wurde es am Donnerstag stürmisch. In der Nacht zum Freitag setzt dann in den Allgäuer Alpen Dauerregen ein, die Schneefallgrenze sinkt auf 1500 Meter. Generell müssen sich die Menschen in ganz Bayern am Wochenende auf Wolken, Regen und Wind einstellen. "Für den Herbst ist es verhältnismäßig kühl", sagte ein Sprecher des Wetterdienstes. Nach Angaben der Experten wird es am Samstag und Sonntag nirgendwo in Bayern wärmer als 15 Grad.

Mehr zum Wetter in der Region lesen Sie auf unseren Wetter-Seiten. AZ/dpa/afp