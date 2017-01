2017-01-07 16:20:07.0

Unterallgäu Zug nach Rauchentwicklung evakuiert

Rettungskräfte haben einen Intercity bei Bad Grönenbach (Landkreis Unterallgäu) evakuiert, da sich in der Lok starker Rauch entwickelt hat. Der Streckenabschnitt blieb gesperrt.

Der Lokführer eines Intercitys hat am Samstagvormittag in der Nähe von Bad Grönenbach eine starke Rauchentwicklung in der Lok bemerkt. Bis die hinzugerufenen Feuerwehr eintraf, ließ der Rauch bereits wieder nach. Trotzdem evakuierten Rettungskräfte die rund 320 Insassen des Intercitys auf dem Weg von Oberstdorf nach Hannover.

Bundespolizei und Deutscher Bahn zufolge war ein technischer Defekt im Betriebsraum am Samstag ursächlich für den Vorfall. Nach kurzer Zeit konnten alle Reisenden wieder einsteigen, und eine zweite Lok, die ebenfalls am Intercity angekoppelt war, schob den Zug in den Bahnhof Bad Grönenbach. Von dort brachten Busse die Reisenden nach Memmingen und Ulm, wie ein Sprecher der Bahn mitteilte. Für die Insassen habe bei dem Vorfall keine Gefahr bestanden.

ANZEIGE

Streckenabschnitt für längere Zeit gesperrt

Beim Aussteigen aus dem Zug auf freier Strecke haben sich laut Bundespolizei zwei Reisende leicht verletzt. Bei zwei Bahnmitarbeitern bestand der Verdacht auf eine leichte Rauchgasvergiftung. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit vielen Einsatzkräften vor Ort. Der Streckenabschnitt zwischen Memmingen und Bad Grönenbach blieb bis 14.35 Uhr für den Bahnverkehr gesperrt. AZ, dpa