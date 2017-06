2017-06-15 09:11:00.0

Unterföhring Zustand der Polizistin weiter kritisch - Schütze in Psychiatrie

Die Schüsse auf eine Polizistin in München machen Ermittler ratlos. Die Frau schwebt weiter in Lebensgefahr. Der Schütze wurde in einer Psychiatrie untergebracht. Von Gideon Ötinger

Bei der Schießerei am S-Bahnhof in Unterföhring bei München sind neben einer Polizistin und dem mutmaßlichen Täter auch zwei unbeteiligte Passanten verletzt worden.

Der Zustand der jungen Polizistin, die bei einer Schießerei in Unterföhring bei München lebensgefährlich verletzt wurde, ist weiter kritisch. "Die Kollegin schwebt noch immer in Lebensgefahr", sagte ein Sprecher der Polizei München am Donnerstagmorgen.

Ein Mann hatte am Dienstag am S-Bahnhof Unterföhring einem Polizisten seine Dienstwaffe entrissen und dessen 26-jähriger Kollegin in den Kopf geschossen. Auch zwei Passanten wurden verletzt, sie erlitten Schussverletzungen am Arm und am Bein.

ANZEIGE

Der 37-jährige Täter wurde am Mittwoch in einer geschlossenen Einrichtung untergebracht. Gegen ihn war zunächst Haftbefehl wegen versuchten Mordes beantragt worden. Aufgrund seines Zustandes sei zudem ein Unterbringungsbefehl erlassen worden, sagte ein Sprecher der Münchner Polizei.

Routineeinsatz eskaliert: Was am S-Bahnhof Unterföhring passiert ist

Es war 8.20 Uhr am Dienstag, als bei der Polizei mehrere Notrufe eingehen. Fahrgäste berichten von einer Schlägerei einer S-Bahn. Als die Bahn in Unterföhring stoppt, warten bereits zwei Beamte der Polizeiinspektion Ismaning am Gleis.

Es ist ein Routineeinsatz für die 26-jährige Polizeikommissarin und ihren 30 Jahre alten Kollegen. Sie halten die beiden Streithähne auseinander. Dann fährt die nächste S-Bahn ein, darin sitzen bis zu 700 Fahrgäste. Plötzlich geht einer der beiden Männer - der 37-Jährige - auf den Polizisten los und versucht, ihn vor die Bahn zu stoßen. Es kommt zu einer Rangelei am Boden. Der Mann greift sich die Pistole des Polizisten, zieht sie aus dem Holster, löst die Sicherung und schießt um sich – bis das ganze Magazin leer ist.

Die 26-jährige Polizistin schießt auf den Mann, trifft ihn. Er schießt auf sie – sie wird am Kopf getroffen. Querschläger verletzen zwei Unbeteiligte, erklärt Polizeisprecher Marcus da Gloria Marins. Sie erleiden Durchschüsse am Arm und am Bein. Der Angreifer flieht verletzt. Er wird kurz darauf vor einem Bürogebäude festgenommen.

Der 37-Jährige hatte nach bisherigem Stand bei seinem Vater in den USA gelebt und war zuletzt auf Europareise. Er sei am 12. Juni aus Athen in München angekommen, habe die Nacht am Flughafen verbracht und sei dann Richtung München gefahren. Zeugen hätten ausgesagt, er habe sich in der S-Bahn auffällig benommen, etwa Selbstgespräche geführt. mit dpa