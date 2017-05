2017-05-23 07:04:36.0

Kirchheim Zwei Frauen sterben bei Verkehrsunfall im Unterallgäu

In Kirchheim im Unterallgäu sind am Montagabend zwei Menschen bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Eine Motorradfahrerin prallte in ein abbiegendes Auto.

Am Montagabend sind bei einem Unfall in der Nähe von Kirchheim (Kreis Unterallgäu) zwei Frauen gestorben. Laut Polizei wollte die Fahrerin eines Kleinwagens gegen 22.30 Uhr eine vorfahrtsberechtigte Straße überqueren, übersah dabei aber eine entgegenkommende Motorradfahrerin. Die Motorradfahrerin prallte daraufhin frontal in die Fahrerseite des Wagens.

Der Aufprall war laut Polizei so stark, dass das Auto umkippte und die Autofahrerin in dem Wrack eingeklemmt wurde. Beide an dem Unfall beteiligte Frauen starben noch an der Unfallstelle. Weil die Autofahrerin ein Stopp-Schild zu beachten hatte, hat die Polizei einen Gutachter zur Klärung der genauen Unfallursache hinzugezogen. AZ