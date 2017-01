2017-01-06 13:22:45.0

Wetter Zweistellige Minusgrade: Bayern friert an Heilig-Drei-König

Erst der Schnee, dann die Eiseskälte: Mit Dauerfrost und Tiefstwerten von mehr als minus 20 Grad hat sich der Winter in Bayern eingenistet. Und: Es soll frostig weitergehen.

Frieren im Freistaat: Temperaturen weit unter dem Gefrierpunkt haben den Menschen in Bayern ein klirrend-kaltes Heilig-Drei-König beschert. Am Freitag blieben die Temperaturen auch tagsüber überall deutlich im Minus-Bereich. «Plus-Grade gibt es heute nicht», bilanzierte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes in München kurz und knapp die Frost-Lage. Am Mittag wurden in Oberstdorf minus 13 Grad und in Weiden minus elf Grad gemessen, in Augsburg, Straubing und Kempten war es mit minus neun Grad ebenfalls bitter-kalt. Gar minus 24 Grad waren es auf der Zugspitze.

Tief «Alex» hatte den Menschen in Bayern zuvor die bislang kälteste Nacht dieses Winters beschert. Am kältesten war es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes im oberpfälzischen Schorndorf mit minus 22 Grad, im oberfränkischen Kronach waren es minus 21 Grad. Gar minus 27,2 Grad wurden als Tiefstwert auf der 2962 Meter hohen Zugspitze gemessen. «Das ist schon eine markante Kälte», sagte der Meteorologe.

In den Hochlagen der bayerischen Alpen herrschte weiter erhebliche Lawinengefahr. Bereits bei geringer Zusatzbelastung könnten sich Schneebrettlawinen lösen, warnte der Lawinenwarndienst Bayern in München. Unterhalb der Waldgrenze herrscht nach Angaben der Experten mäßige Lawinengefahr und damit Warnstufe zwei. Die Lawinenlage im bayerischen Alpenraum werde «vorerst kritisch» bleiben, hieß es mit Blick auf die kommenden Tage.

Das eisige Frostwetter soll zumindest bis Samstag vorherrschen. In der Nacht zum Samstag seien am Alpenrand sogar Tiefstwerte von minus 25 Grad möglich, sagte ein Meteorologe. Dann soll der strenge Frost allmählich etwas abklingen.

Unfälle bei Schnee und Eis

Teils starke Schneefälle hatten in der Nacht zum Donnerstag zu zahlreichen Unfällen auf glatten Fahrbahnen geführt. Laut Polizei kam es zu mehreren Hundert Unfällen, die aber meist glimpflich verliefen. Am Freitag entspannte sich die Lage bei meist trockenem Wetter merklich. Auch am Münchner Flughafen kam es am Feiertag zu keinen Störungen.

Zehn Winter-Tipps für Autofahrer 1 von 10 vorherige Seite nächste Seite

Als Winterreifen gelten nur solche Reifen, die mit der Aufschrift „M + S“, einem Schneeflockensymbol oder einem Alpine-Symbol gekennzeichnet sind. Dies gilt auch für „Allwetter- oder Ganzjahresreifen“. Die Mindestprofiltiefe beträgt 1,6 Millimeter.

In der kalten Jahreszeit ist generell mehr Aufmerksamkeit im Straßenverkehr notwendig.

Starten Sie Ihre Fahrten früher als üblich und kalkulieren Sie längere Fahrzeiten ein.

Befreien Sie alle Fahrzeugscheiben vor Fahrtbeginn von Schnee und Eis.

Reduzieren Sie die Geschwindigkeit und meiden Sie Driftversuche bei schliddrigem Untergrund.

Der Bremsweg wird in der Regel länger, das Fahrzeug bricht unter Umständen aus. Die vermeintlichen Vorzüge von Allrad-Fahrzeugen spielen beim Bremsvorgang keine Rolle.

Halten Sie noch mehr Abstand.

Nicht vergessen: In der Dämmerung stets mit Licht fahren.

Meiden Sie kleine und ungeräumte Seitenstraßen. Geräumte Hauptstraßen mögen manchmal länger sein - aber meist besser geräumt.

Räumfahrzeuge sollten nicht überholt werden.

Hartgesottene trotzten am meist sonnigen Feiertag den eisigen Temperaturen in den Skigebieten des Freistaates. Am Großen Arber im Bayerischen Wald waren fast alle Anlagen geöffnet, erstmals in dieser Saison konnten Skifahrer auch im Flutlicht abfahren. Im Allgäu herrschten ebenfalls gute Bedingungen: Aus Balderschwang meldeten die Liftbetreiber 50 Zentimeter Neuschnee, strahlenden Sonnenschein und entsprechend hohe Besucherzahlen.

Deutschlands höchster Berg war hingegen nur etwas für besonders warm angezogene Wintersportler: Das Skigebiet an der Zugspitze hatte nach einer eintägigen Sperrung wegen starken Schneefalls am Freitag wieder geöffnet - bei Temperaturen von unter minus 20 Grad. dpa/AZ

