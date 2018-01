2018-01-28 09:32:14.0

Spiele Age of Empires-Neuauflage kommt exklusiv im Microsoft Store

Die aufpolierte "Definitive Edition" des Aufbaustrategie-Klassikers "Age of Empires" soll exklusiv im Microsoft Store für Windows 10 verkauft werden.

Die "Definitive Edition" des Aufbaustrategie-Klassikers "Age of Empires" soll exklusiv im Microsoft Store für Windows 10 verkauft werden. Andere Vertriebsplattformen wie etwa Steam sollen nicht zum Zug kommen.

Gegenüber "Gamestar" begründet Microsoft den Schritt damit, dass so alle Spieler auch gemeinsam über das Internet Mehrspielerpartien austragen können. Für Microsoft soll das über die Xbox Live Plattform geschehen, die aber von Steam nicht unterstützt wird. Ohne die Anbindung an Xbox Live könnten etwa Steam-Käufer nur mit Steam-Käufern spielen und Microsoft-Store-Käufer nur mit Microsoft-Store-Käufern.

ANZEIGE

"Age of Empires Definitive Edition" soll am 20. Februar erscheinen. Im für rund 20 Euro angebotenen Spiel steckt das originale "Age of Empires" von 1997 mit diversen Zusatzinhalten in neu gestalteter Grafik. Unterstützt werden Auflösungen mit bis zu 4K-Auflösung (3840 zu 2160 Pixel). Der Mehrspielermodus läuft über Microsofts Xbox Live oder im lokalen Netzwerk. (tmn)