2017-04-27 19:53:07.0

Flatastic Apps für den WG-Alltag: "Putz endlich das Bad!" per Push-Nachricht

Aktuelle Nachrichten, ein Fitness-Tracker oder ein digitaler Notizblock: Apps gibt es mittlerweile für fast alles. Auch Wohngemeinschaften können ihr Zusammenleben digitalisieren. Von Sandra Liermann

In die Arbeit vertieft sitze ich vor dem Computer und tippe vor mich hin, als plötzlich mein Handy vibriert. Ein "brrrt brrrt" reißt mich aus meinen Gedanken. "Wie schön, eine Nachricht", denke ich und greife nach meinem Smartphone. Dann sehe ich aber, dass mir keineswegs ein netter Mensch eine liebe Mitteilung geschickt hat. Stattdessen prangt auf meinem Bildschirm die Push-Nachricht einer App: "Sandra, du bist dran mit Bad putzen!", steht da.

Mein Mitbewohner, ein großer Fan modernster Technik, hatte mich und unsere Mitbewohnerin am Tag zuvor überredet, uns die App "Flatastic" herunterzuladen. Die Anwendung soll den Alltag in Wohngemeinschaften erleichtern - mit Finanzplaner, Einkaufsliste und digitalem Putzplan.

Die App soll alles leichter machen

Bisher hatte unser Zusammenleben auch mit Post-Its am Kühlschrank und dem analogen Putzplan an der Pinnwand ganz gut funktioniert. Den Putzdienst hatte jeder brav erledigt, alle paar Wochen hatten wir unsere Gemeinschaftseinkäufe abgerechnet und das Klopapier ist uns auch nie ausgegangen.

Jetzt soll die App alles leichter machen. Ich muss zugeben, manche Features sind nicht schlecht: Auf der virtuellen Pinnwand lese ich, dass wir den Sperrmüll noch an die Straße stellen müssen. Auf dem App-internen Einkaufszettel stehen Spülmittel und Kalkentferner. In den Finanzen sehe ich, dass ich meinem Mitbewohner für den letzten WG-Einkauf noch Geld schulde.

Was wir früher auf einzelnen Klebezettelchen notiert haben, finde ich jetzt gebündelt in der App. Statt selber Zahlenkolonnen sortieren zu müssen, berechnet die App Cent-genau, wer von wem noch wie viel Geld bekommt. Und wenn einer von uns das fehlende Spülmittel besorgt, benachrichtigt die App die anderen Mitbewohner. So stehen am Abend nicht plötzlich drei neue Flaschen neben dem Waschbecken, weil alle gleichzeitig einkaufen waren.

Ein virtueller Belohnungspunkt für den Putzdienst

Aber per Push-Nachricht erinnert zu werden, dass ich meinen Putzdienst noch nicht erledigt habe... Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Der Putzdienst stand sowieso auf meiner nachmittäglichen To-Do-Liste.

Eine Stunde später, das Bad ist sauber. Anstatt das wie früher auf dem Zettel, der in unserer Küche hängt, abzuhaken, öffne ich nun die App und klicke auf "Erledigen". Wie früher bei Mama fragt mich die App "Hast du diese Aufgabe wirklich erledigt?". Ja, habe ich.

Statt Lob von Mutti bekomme ich jetzt einen virtuellen Belohnungspunkt in Form einer Putzmittelflasche. Und bei meinen Mitbewohnern vibriert in diesem Moment das Smartphone. Statt einer lieben Nachricht finden sie eine Push-Nachricht auf dem Bildschirm: "Yeah! Sandra hat das Bad geputzt."

Apps für den WG-Alltag

Mehr als 100.000 Mal wurde "Flatastic" inzwischen schon heruntergeladen, heißt es im Google-Playstore. Die kostenlose App ist nicht die einzige Anwendung, die den WG-Alltag vereinfachen soll. Auch Apps wie "hubble", "Flat-buddies", "flatman" oder "Haus-Segen" digitalisieren den Putzplan und die Gemeinschaftskasse.