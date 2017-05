2017-05-10 17:30:28.0

Nokia Das Nokia 3310 ist zurück - ab Ende Mai auch in Deutschland

Ein Handy feiert sein Comeback: Das Nokia 3310 ist wieder da. Ab Ende Mai gibt es das Handy auch in Deutschland, wie der Hersteller nun ankündigte. Was es kostet und was es kann.

Ein alter Bekannter in neuer Form: Das neuaufgelegte Nokia 3310 hat den Spiele-Klassiker «Snake» installiert. Allerdings ebenfalls in neuer Form. Foto: Andrea Warnecke (dpa)