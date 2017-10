2017-10-06 09:36:29.0

Netflix & Co. Das sind die neuen Serien für den Herbst

Mit "Dark" bringt Netflix eine erste deutsche Serie heraus - und mit "Suburra" eine Serie über die Mafia in Süditalien. Außerdem startet "Babylon Berlin" auf Sky.

Was Amazon kann, kann jetzt auch Konkurrent Netflix: Vom 1. Dezember an bringt der Streaminganbieter mit Hauptsitz in den USA die erste deutsche Serie. Sie heißt "Dark" und ist zehn einstündige Episoden lang. Mit "Dark" aus der Feder von Jantje Friese und Baran bo Odar und produziert von der Münchner Firma Wiedemann & Berg setzt Netflix aufs Genre Mystery. Amazon hatte im Frühjahr als deutschsprachige Serienpremiere mit Matthias Schweighöfers Serie "You Are Wanted" eine Thrillerproduktion und geht damit auch in die zweite Staffel.

Bei "Dark", unter anderem mit Oliver Masucci, Jördis Triebel, stehen vier Familien in einer typischen deutschen Kleinstadt im Mittelpunkt, beschreibt Netflix seine Serie. Als zwei Kinder auf mysteriöse Weise verschwinden, gerät die heile Welt der Familien aus den Fugen. Die Ermittlungen führen zurück bis ins Jahr 1986 - dort werden laut Netflix die Schicksale aller vier Familien auf tragische Weise durch Raum und Zeit verknüpft.

ANZEIGE

Neustarts: "Stranger Things", "Suburra", "Mindhunter"

Am 27. Oktober startet auf Netflix die zweite Staffel der Serie "Stranger Things" mit Winona Ryder und David Harbour, die die Elemente Sci-fi und Horror miteinander verbindet. Seit Wills mysteriösem Verschwinden und seiner Rückkehr ins fiktive Hawkins im US-Bundesstaat Indiana ist inzwischen mehr als ein Jahr vergangen. Doch die Normalität kehrte damit nicht zurück, nicht einmal ansatzweise, berichtet Netflix - daher wurde auch Staffel zwei nötig.

Neu ist die Serie "Suburra" über ein Zockerparadies an der Küste Italiens, das zum Schlachtfeld für die Mafia und korrupte Politiker wird (Start an diesem Freitag, 6.10.) sowie "Mindhunter" über einen FBI-Agenten, der eine neue Profiling-Technik entwickelt und damit gefährliche Serienmörder und Schwerverbrecher jagt (Start 13.10.).

Deutschland-Start für "Babylon Berlin"

Seit Monaten wird für die 40 Millionen Euro teure TV-Serie "Babylon Berlin" die Werbetrommel gerührt. Vom 13. Oktober an ist die historische Produktion nach einem Roman von Volker Kutscher beim Abonnentenanbieter Sky zu sehen. In der historischen Koproduktion mit der ARD, die gegen Ende der zwanziger Jahre in Berlin spielt, muss Kommissar Gereon Rath (Volker Bruch) in 16 Episoden einen kriminellen Sumpf trocken legen. Schon wenige Tage später, am 16. Oktober, wird die Serie auf dem Rechtehandelsmarkt Mipcom in Frankreich einem Fachpublikum vorgestellt. Dort wird sich herausstellen, ob die Koproduktion weitere ausländische Abnehmer findet und somit für Sky und die ARD eine bessere Refinanzierung der aufwendigen Serie möglich ist. dpa