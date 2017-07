2017-07-06 09:45:08.0

"Elysium" Ermittler sprengen Kinderpornoplattform mit fast 90.000 Mitgliedern

Die Plattform hatte fast 90.000 Mitglieder, nun haben Ermittler sie auffliegen lassen. Der mutmaßliche Betreiber wurde festgenommen.

Ermittler haben eine Darknetplattform zum Austausch von Kinderpornografie mit fast 90.000 Mitgliedern auffliegen lassen. Der 39-jährige mutmaßliche Betreiber aus dem hessischen Landkreis Limburg-Weilburg wurde bereits am 12. Juni festgenommen, wie die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Donnerstag mitteilte. Die Plattform namens "Elysium" hatte demnach mehr als 87.000 Mitglieder. AFP