2017-07-20 16:53:45.0

Darknet Ermittlern glückt Schlag gegen Darknet-Struktur: Alpha Bay ausgehoben

Ermittlern aus Europa und den USA ist ein großer Erfolg gegen Kriminalität im Darknet gelungen: Sie haben mit Alpha Bay eine wichtige Vertriebsstruktur ausgehoben.

Den Ermittlungsbehörden in Europa und den USA ist der bisher größte Schlag gegen illegale Machenschaften im sogenannten Darknet, dem versteckten Teil des Internets, gelungen. Mit der Organisation Alpha Bay sei die größte bekannte Darknet-Vertriebsstruktur ausgehoben worden, sagte US-Justizminister Jeff Sessions am Donnerstag in Washington. Die Administratoren seien dingfest gemacht worden.

An den Ermittlungen waren Polizeieinheiten in mehreren Ländern beteiligt, darunter in den USA, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Thailand, Kanada und Litauen. Es handele sich um "eine der größten und ausgefeiltesten Ermittlungen im Bereich Cyber-Crime in der Kriminalgeschichte", sagte Europol-Direktor Rob Wainwright.

Darknet: Über Alpha Bay wurden Drogen und Waffen vertrieben

Über Alpha Bay seien vor allem illegale Drogen, falsche Ausweispapiere und Waffen vertrieben worden. Mehr als 200 000 Kunden seien so mit Zehntausenden illegalen Produkten bedient worden, oft einfach auf dem Postweg. Darunter waren harte Drogen wie Heroin. dpa

