2017-01-26 19:17:07.0

NewTV Summit Experten: Virtuelle Realität wird so alltäglich wie Googeln

Was ist dran am Hype um virtuelle Realität? Der Markt mit entsprechenden Brillen ist noch jung - und überschaubar. Doch in ihm steckt großes Potenzial, betonen Experten.

Die Zukunft? Der Mediennutzer taucht mit einer Virtual-Reality-Brille in digitale Welten ein. Foto: Oliver Berg, dpa