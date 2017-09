2017-09-28 10:25:00.0

FIFA 18 FIFA 18: Release, Preis, neue Features

FIFA 18 steht kurz vor dem Release. Doch wann genau liegt der Titel für PS4, Xbox One oder Nintendo Switch im Regal? Und was ist neu?

Darauf haben Zocker und Fußballliebhaber auf der ganzen Welt gewartet: Das neue FIFA 18 kommt auf den Markt. Die beliebteste Fußball-Konsolen-Reihe bringt wieder eine Reihe von Neuheiten mit sich. Worauf können sich Spieler diesmal freuen? Und ab wann genau liegt FIFA 18 in den Regalen in Deutschland? Fragen und Antworten zu FIFA 18:

Wann erscheint FIFA 18 in Deutschland?

ANZEIGE

Fans der Reihe müssen sich nicht mehr lange gedulden. Ab 29. September 2017 liegt FIFA 18 in den Läden. Wer es bis dahin nicht mehr abwarten kann, muss sich eine der beiden Sondereditionen "Icon" oder "Ronaldo" zulegen. Deren Besitzer dürfen bereits ab 26. September loslegen. Ansonsten lässt sich das Spiel auch Vorab in einer Demo testen. Entwickler EA Sports bietet die Probe-Version zum Download an. Unter anderem bei Amazon und dem Playstation Store lässt sich das Spiel vorbestellen.

Für welche Plattformen erscheint FIFA 18?

Das neue FIFA 18 erscheint neben dem PC auch für diverse Konsolen. Diese sind: Playstation 3, Playstation 4, Xbox One, Xbox 360 und Nintendo Switch.

Was ist neu bei FIFA 18?

Vor allem deutsche Spieler dürfen sich über eine komplett neue Liga freuen. In der neuesten Auflage des Spiele-Klassikers lassen sich erstmals Teams der 3. Liga spielen. Auch den DFB-Pokal integrierten die Entwickler in FIFA 18. Ebenso der Karrieremodus "The Journey" wird ausgeweitet. Alex Hunter lässt sich künftig neben der Premier League auch in den Top-Ligen in Deutschland, Spanien, Frankreich und der nordamerikanischen MLS durch den Profi-Dschungel steuern.

Auch in Grafik und Gameplay soll FIFA 18 neue Maßstäbe setzen. Spieler sollen durch ein neues Animationssystem noch realer wirken. Star-Spieler wie Cristiano Ronaldo sollen alleine an ihrem Laufstil zu erkennen sein. Verbesserungen gibt es laut Entwicklern unter anderem auch bei der Stadionatmosphäre, der Spielintelligenz und den taktischen Möglichkeiten.

Wer ist auf dem Cover von FIFA 18?

Von 2013 bis 2016 war das FIFA-Cover eine einseitige Angelegenheit. Vier Mal in Folge war Lionel Messi das Gesicht des Spiels. 2017 guckte der Dortmunder Marco Reus den Spielern beim Aufmachen der Packung entgegen. In diesem Jahr ist Cristiano Ronaldo das Covermodel. Und nicht nur das: Es gibt sogar eine eigene "Ronaldo-Edition", die unter anderem Cristiano Ronaldo als Leihspieler ermöglicht.

Was kostet FIFA 18?

Je nachdem, welche Plattform und welche Variante des Spiels man hat, zahlt man unterschiedlich viel für FIFA 18. Die Preisspanne reicht von 59,99 Euro bis 99,99 Euro. ands-