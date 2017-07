2017-07-12 20:13:34.0

Facebook Messenger Facebook schaltet künftig Werbung im Messenger

1,2 Milliarden Menschen nutzen die Messenger-App von Facebook. Künftig soll dort auch Werbung geschaltet werden. Über die Gründe dafür spricht der Finanzchef erstaunlich offen.

Facebook will künftig weltweit Werbung auf der Startseite seiner Messenger-App schalten. Entsprechende Tests in Australien und Thailand seien "vielversprechend" gewesen, teilte der Kommunikationsdienst am Dienstag mit. Damit will Facebook sich einen noch größeren Anteil am Geschäft mit digitaler Werbung sichern. Nach Unternehmensangaben nutzen mehr als 1,2 Milliarden Menschen regelmäßig die Messenger-App.

Nach Angaben von Facebook-Finanzchef David Wehner erwartet das Unternehmen für dieses Jahr einen "erheblichen" Umsatzrückgang, weil dem Online-Netzwerk der Platz für Anzeigen ausgehe. In einer Telefonkonferenz mit Analysten sagte er, die Ausgaben würden im Vergleich zum Vorjahr um 40 bis 50 Prozent zulegen, weil Facebook mehr in Datenzentren, Forschung und andere Bereiche investieren wolle.

Zu Facebook gehören auch Instagram und Whatsapp

Werbung macht immer noch den Großteil des Konzernumsatzes aus, das meiste Geld kommt durch die Kunden herein, die Facebook über ihre Smartphones oder Tablets nutzen. Zur Konzernfamilie gehören neben der Messenger-App auch das schnell wachsende soziale Netzwerk Instagram, der Kurzbotschaftendienst WhatsApp sowie das Start-up Oculus, das die Virtual-Reality-Brille Rift entwickelte. afp