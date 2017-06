2017-06-16 08:15:36.0

Soziale Medien Facebook sucht Terrorinhalte auch mit künstlicher Intelligenz

Online-Netzwerke verlassen sich bei verbotenen Inhalten oft auf Nutzerhinweise. Beim Kampf gegen Terror-Propaganda setzt Facebook inzwischen auch auf selbstlernende Maschinen.

Facebook setzt künstliche Intelligenz ein, um terroristische Inhalte auf seiner Plattform zu entdecken. Dabei gehe es unter anderem darum, bereits bekannte Bilder und Videos beim erneuten Hochladen zu stoppen, erklärte die zuständige Facebook-Managerin Monika Bickert in einem Blogeintrag am Donnerstag.

Facebook-Algorithmus soll Terrorpropaganda erkennen

Zugleich experimentiere das weltgrößte Online-Netzwerk aber auch mit Software, die automatisch eine terroristische Einstellung in Texten erkennen solle. Aktuell würden dafür Einträge ausgewertet, die wegen der Unterstützung von Terror-Organisationen wie Isis oder Al-Kaida bereits gelöscht wurden. Mit den Ergebnissen dieser Analyse wird ein Algorithmus gefüttert, der gerade lerne, Posts mit solcher Ausrichtung selbst zu erkennen. Neben Englisch laufe die Arbeit auch in weiteren Sprachen, auch aus dem arabischen Raum, sagte Bickert.

"Wir wollen terroristische Inhalte sofort entdecken, bevor Menschen in unserer Community sie zu sehen bekommen", betonte die Managerin, die zuvor unter anderem Staatsanwältin in den USA war. Das gelinge jetzt in einigen Fällen, sagte Brian Fishman, der sich beim Online-Netzwerk mit Terrorbekämpfung beschäftigt. "Wir arbeiten daran, diese Systeme schneller und verlässlicher zu machen." Zugleich sei es Katz-und-Maus-Spiel: "Wenn wir verhindern, dass Terroristen unsere Plattform erreichen, versuchen sie, neue Wege zu finden." Es gebe "keinen Schalter, mit dem man Terrorismus einfach abstellen kann".

Menschen sind trotz künstlicher Intelligenz noch nötig

Inzwischen werde mehr als die Hälfte der wegen Terror-Propaganda gelöschten Facebook-Accounts vom Netzwerk selbst entdeckt, sagte Bickert. Normalerweise ist Facebook auf Hinweise von Nutzern auf illegale oder beim Netzwerk untersagte Inhalte angewiesen. Eine Ausnahme ist Kinderpornografie, gegen die unter anderem mit automatisierter Software gekämpft wird.

Facebook-Richtlinien zum Umgang mit Hass 1 von 9 vorherige Seite nächste Seite

Den Kommentar "Lasst uns fette Kinder verprügeln" zu schreiben, ist laut Facebook-Richtlinien kein Problem. Ebenso "Um der Schlampe das Genick zu brechen, musst du möglichst viel Druck auf die Mitte ihrer Kehle ausüben". Begründung: Beides wird nicht als glaubhafte Bedrohung angesehen.



Nicht in Ordnung hingegen ist der Kommentar "Jemand sollte Trump erschießen". Er muss gelöscht werden, da Donald Trump als Staatsoberhaupt in eine besonders schützenswerte Kategorie fällt. Auch "Stecht sie ab und werdet der Schrecken der Zionisten" wird als glaubhafte Berdohung angesehen und somit gelöscht.



Videos von gewaltvollen Toden müssen nicht unbedingt gelöscht werden. Sie könnten Verständnis für psychische Erkrankungen schaffen, meint Facebook.



Fotos, die den körperlichen Missbrauch von Kindern zeigen, müssen nur dann gelöscht werden, wenn sie mit Freude oder aus sadistischen Gründen veröffentlicht werden.



Fotos von Tierquälerei können ohne Probleme geteilt werden. Nur besonders schlimme Fotos werden als "verstörend" markiert. Videos von Tierquälerei werden gelöscht.



Jegliche "handgemachte" Kunst, die Nacktheit oder Sexualität darstellt, ist in Ordnung. Digitale Kunst, die nackte Menschen zeigt, wird hingegen gelöscht.



Videos von Abtreibungen sind okay, solange keine nackten Menschen darin zu sehen sind.



Menschen, die sich selbst verletzen, können davon problemlos ein Video live streamen - auch einen Suizidversuch. Die Begründung: "Facebook möchte niemanden zensieren oder bestrafen, der sich in einer Notlage befindet."



Quelle: The Guardian

"Auch wenn unsere Software immer besser wird, hängt sehr viel auch vom Kontext ab", schränkte Bickert ein. Wenn zum Beispiel in einem Video Isis-Symbole zu sehen seien, könne es um Terror-Propaganda oder auch aber einen Nachrichtenbeitrag handeln. Hier seien im Moment Entscheidungen von Menschen unverzichtbar.

Auch bei Instagram und WhatsApp sollen Terrorinhalte geblockt werden

Die Erkenntnisse aus der Facebook-Plattform sollen auch verwendet werden, um Profile mit terroristischen Inhalten bei anderen Diensten des Online-Netzwerks wie Instagram und WhatsApp zu finden. Auch deshalb sei es wichtig, dass einzelne Apps Daten an Facebook weiterreichen könnten, hieß es in dem Blogeintrag. Facebooks Versuch, Zugriff auf einige Informationen von WhatsApp-Nutzern zu bekommen, wurde im vergangenen Jahr in Europa von Datenschützern blockiert.

Vor allem in Europa stieg zuletzt der politische Druck auf Facebook und andere Online-Dienste, härter gegen terroristische Propaganda vorzugehen. So erklärte die britische Premierministerin Theresa May nach dem jüngsten Attentat auf der London Bridge, Extremismus finde im Netz eine sichere Brutstätte - und die großen Internetunternehmen ließen dies zu.

