2017-01-28 13:39:22.0

Soziale Netzwerke Facebook testet die "Stories"-Funktion

Facebook macht Snapchat Konkurrenz: Einem Medienbericht zufolge testet das Unternehmen gerade die sogenannte "Stories"-Funktion für seine App. Gibt es sie bald auch in Deutschland?

Ein Bild oder kurzes Video mit Freunden teilen und wissen, dass es in 24 Stunden für immer aus dem Netz verschwindet - das ist das Prinzip der sogenannten "Stories"-Funktion. Ursprünglich hatte Snapchat die Idee, doch seit einigem Monaten gibt es auch auf Instagram sogenannte "Instagram Stories". Einem Medienbericht zufolge soll nun auch Facebook auf den Zug aufspringen.

Bei Snapchat abgeschaut? Facebook plant "Stories"-Funktion

Wie der "Business Insider" berichtet, wird die "Stories"-Funktion gerade lediglich in Irland getestet. Ein Facebook-Sprecher kündigte jedoch an, das "neue Format" in den kommenden Monaten auch in weiteren Länder zur Verfügung zu stellen. Ob darunter auch Deutschland fällt, ist noch unklar.

"Die Art, Inhalte zu teilen, ist heute anders als noch vor fünf oder sogar zwei Jahren - es ist viel bildlicher, mit mehr Bildern und Videos als je zuvor," heißt es in einem Statement von Facebook. Das Unternehmen wolle es den Nutzern ermöglichen, kreative und ausdrucksstarke Bilder und Videos schnell mit anderen zu teilen.

Facebook und Co.: Das steckt hinter den sogenannten "Stories"

Die "Stories"-Funktion soll nur in der Facebook-App verfügbar sein, so "Business Insider". Der Aufbau der Funktion sei der gleiche wie auf Snapchat und Instagram. Nutzer können Schnappschüsse und kurze Videos mit Emojis, kurzem Text oder Stickern versehen und mit ihrer Freundesliste teilen. Alle geteilten Inhalte erscheinen am oberen Ende der App und sind zu einer Art Slideshow zusammengefasst, durch die sich die anderen Nutzer tippen können. Nach 24 Stunden werden die geteilten Inhalte dann wieder gelöscht. ne