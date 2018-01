2018-01-26 11:03:58.0

Facebook Fehler oder Absicht? Facebook zeigt Redaktionen Null-Reichweite an

Viele Medienhäuser stellten am Freitagmorgen fest, dass ihre Facebook-Beiträge angeblich fast keine Nutzer mehr erreichen. Macht Zuckerberg jetzt Ernst mit seinem "neuen" Newsfeed?

Facebook-Chef Mark Zuckerberg hatte vor gut zwei Wochen angekündigt, sein Online-Netzwerk deutlich zu verändern. Nutzern sollten künftig mehr Beiträge von Freunden im Newsfeed erscheinen - und weniger von Facebook-Seiten, denen man folgt.

Betroffen davon sollten auch Medienhäuser sein. Facebook rechnete damit, dass Nachrichten nach der Änderung vier Prozent des Newsfeeds ausmachen werden statt zuvor fünf Prozent.

Am Freitagvormittag nun stellten viele Medienhäuser fest, dass einige ihrer Facebook-Beiträge scheinbar keine Nutzer mehr erreichten. Zumindest wurde ihnen dies so angezeigt. Ob dies auf einen technischen Fehler zurückzuführen war, oder Facebook tatsächlich bereits auch in Deutschland an seinem Algorithmus schraubte, blieb zunächst unklar.

Mit seinem veränderten Newsfeed solle das weltgrößte Online-Netzwerk wieder stärker auf das ursprüngliche Ziel ausgerichtet werden, persönliche Verbindungen zu ermöglichen, hatte Zuckerberg in einem Facebook-Beitrag erklärt. Die Änderung gehe auf Wünsche von Nutzer zurück.

Dass die Änderungen für viele Unternehmen und Medien einen radikalen Einschnitt bedeuten würden, war allerdings auch klar. Facebook hatte in den vergangenen Jahren im Gegenteil versucht, verstärkt zur Plattform für Medieninhalte zu werden. Viele Medien und Marken setzen darauf, Menschen über Facebook zu erreichen - schließlich hat das Online-Netzwerk weltweit mehr als zwei Milliarden Mitglieder.

