Bremen Forscher entwickeln Nachrichten-App nach Tinder-Vorbild

Eine Nachrichten-App nach dem Tinder-Prinzip soll es Nutzern ermöglichen, Nachrichten als interessant oder uninteressant zu bewerten. Was ist der Gedanke dahinter?

Forscher aus Bremen und Hamburg wollen eine innovative mobile Nachrichten- und Informations-App nach dem Vorbild der Dating-App Tinder entwickeln. Nach Ansicht der Forschergruppe konnten sich bislang Apps für lokale Nachrichten nicht ausreichend etablieren, zudem sei der Fokus in erster Linie bisher nicht auf den Interessen und Gewohnheiten der Nutzer gelegen, wie aus einer Pressemitteilung der Universität Bremen hervorgeht.

Künftige Nutzer können die Nachrichten-App mitentwickeln

Ähnlich wie bei der Dating-App Tinder, sollen Nutzer durch Wischen Informationen als interessant oder uninteressant beurteilen können. Dadurch lerne die intelligente App dazu und bereite Nachrichten auf, die auf ihre Nutzer zugeschnitten seien, teilte die Universität Bremen am Dienstag mit. Die Zielgruppe sind Menschen im Alter zwischen 16 und 36 Jahren. Zunächst entwickeln die Experten vom Bremer Zentrum für Medien-, Kommunikations- und Informationsforschung und vom Hamburger Hans-Bredow-Institut die App für das Land Bremen und die zwei angrenzenden Landkreise Osterholz und Verden.

Bei der App-Entwicklung in den Landkreisen werden unter anderem Stadt- und Gemeindeverwaltungen, politischen Parteien und Verbände, Sportvereine oder religiöse Gemeinden miteingebunden. Künftige Nutzer der App können so mitbestimmen, wie eine ideale lokale Nachrichten- und Informations-App aussehen könnte. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert das Projekt bis 2019 mit rund 640.000 Euro.

"Die App soll zeigen, was möglich ist, wenn man das Denken umdreht und nicht von den Gewohnheiten und Interessen von Medienunternehmen ausgeht, sondern von denen der Nutzerinnen und Nutzer", so Professor Andreas Hepp vom Bremer Zentrum für Medien-, Kommunikations- und Informationsforschung, der gemeinsam mit Professor Andreas Breiter vom Institut für Informationsmanagement an der Universität Bremen sowie der Privatdozentin Wiebke Loosen vom Hans-Bredow-Institut für Medienforschung an der Universität Hamburg das Projekt leitet. AZ, dpa