2018-02-18 14:42:47.0

Bildersuche im Netz Google entfernt "Bild ansehen"-Button aus Bildersuche

Ein gefundenes Bild direkt in einer Einzelansicht betrachten? Geht bei Googles Bildersuche. Bisher. Denn nun entfernt die Suchmaschine den entsprechenden Button.

Googles Bildersuche ist um eine Funktion ärmer. Der "Bilder ansehen"-Button ist verschwunden - er zeigte ein gefundenes Bild direkt in einer Einzelansicht an. Grund ist offenbar ein Abkommen zwischen Google und der Bildagentur Getty, meldet heise online. Wie auch Google-Mitarbeiter Danny Sullivan via Twitter schreibt, sei Teil der Einigung die Abschaffung des bei Nutzern beliebten und bei Rechteinhabern kritisierten «Bild ansehen»-Buttons.

Die Funktion war seit Einführung von Googles neuer Bildersuche im Februar 2017 (Deutschlandstart) umstritten. Neben einer großformatigen Ansicht erhielten Nutzer hier auch einen direkten Link zum Bild und konnten es ansehen, ohne dafür auf die Webseite zu gelangen.

ANZEIGE

Googles Bildersuche ist ohne den Button aber weiterhin ein mächtiges Werkzeug. Die Bilder werden weiterhin als Übersicht angezeigt und können per Klick - nun auf der Originalwebseite - aufgerufen werden. Auch ein Teilen mit wenigen Klicks ist weiter möglich. (AZ, dpa)