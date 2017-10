2017-10-18 05:00:00.0

Google Doodle Google feiert heute das Studio für elektronische Musik

Das Studio für elektronische Musik ist Google ein Doodle wert. Es gilt als das weltweit erste seiner Art - und würde heute 66. Geburtstag feiern.

Google feiert heute das Studio für elektronische Musik - mit einem Google-Doodle. Am 18. Oktober 2017 hätte das Tonstudio des Westdeutschen Rundfunks (damals noch Nordwestdeutschen Rundfunks) in Köln seinen 66. Geburtstag gefeiert. Seine Geschichte spiegelt die Entwicklung der elektronischen Musik wider.

Studio für elektronische Musik heute vor 66 Jahren gegründet

Das Studio für elektronische Musik wurde am 18. November 1951 im WDR in Köln gegründet. Das Konzept für ein Studio zur Herstellung elektronischer Musik stammt von Werner Meyer-Eppler, Robert Beyer und Herbert Eimert. Komponisten und Produzenten kamen von weit her, das Studio für elektronische Musik in Köln galt als Paradies für innovative Musiker. Hier wurden elektronisch synthetisierte Klänge gemischt, um ein völlig neues Musikgenre zu erschaffen.

Bis ins Jahr 2000 hat das ursprüngliche Studio die elektronische Musik weiterentwickelt und neue Klänge und Ideen entwickelt. Offiziell wurde es 2001 stillgelegt.

Ende Juli 2017 wurde bekannt: Der Westdeutsche Rundfunk Köln und die Stiftung Haus Mödrath wollen das historische "Studio für elektronische Musik" gemeinsam mit den Kunst- und Musikhochschulen des Landes in eine neue Zukunft führen. Es soll nun - nach Abschluss der vollständigen Dokumentation und Digitalisierung der Tonbänder, Bild- und Textoriginale - für die Arbeit von Künstlern und Wissenschaftlern geöffnet werden.

Dazu ist der Umzug der zum Teil einzigartigen historischen Geräte in ein Nebengebäude des Hauses Mödrath ("Räume für Kunst") bei Köln geplant. Aktuell werde an einem Nutzungskonzept gearbeitet.

Google Doodle heute feiert Studio für elektronische Musik

Das heutige Doodle des Berliner Illustrators Henning Wagenbreth feiert laut Google die Vielfalt des Denkens und der Fantasie - in Erinnerung an dieses Studio und die Möglichkeiten der Musik. AZ