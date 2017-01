2017-01-30 15:08:29.0

Tipp Handy-Display defekt: Mit USB-Tastatur entsperren

Das Display am Smartphone ist kaputt? Die Touch-Funktion geht nicht mehr? Dann kommen Sie trotzdem noch an ihre Daten. Wir zeigen, wie das funktioniert.

Sind das Smartphone-Display oder auch dessen Touch-Funktion defekt, ist guter Rat teuer, wenn noch ungesicherte Fotos oder Videos im internen Speicher schlummern. Die Lösung in dieser Situation kann eine USB-Tastatur sein, die zum Eingeben des Entsperrcodes mit Hilfe eines für wenige Euro erhältlichen USB-OTG-Adapters an das Smartphone angeschlossen wird, berichtet das Telekommunikationsportal «Teltarif.de».

Auch für Nutzer, die ihr Gerät mit einem Muster gesichert haben, gibt es Hoffnung - und zwar in Gestalt einer USB-Maus, die ebenfalls per Adapter angeschlossen wird. Knifflig kann das Entsperren via Maus bei defektem Display sein, weil der Nutzer nicht sieht, wo sich der Zeiger befindet, und im Zweifel immer wieder ausprobieren muss, die richtige Stelle zu finden. Allerdings weisen die Experten darauf hin, dass der Workaround mit den USB-Geräten und dem USB-OTG-Adapter nicht bei allen Smartphones funktioniert. dpa/tmn