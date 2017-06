  Microsoft Konsole: So sieht die neue Xbox One X aus  

2017-06-12 20:19:00.0

Die Xbox One X soll der PlayStation von Marktführer Sony den Rang abjagen. Das neue Mitglied der Xbox Familie ist deutlich leistungsstärker als seine Vorgänger.

Der US-Technologiekonzern Microsoft hat am Sonntag die Spielkonsole Xbox One X vorgestellt. Die neue Xbox One X arbeitet mit sechs Teraflops, einer Maßeinheit die vor einiger Zeit noch Supercomputern vorbehalten war, weshalb das Unternehmen das Gerät als "leistungstärkste Konsole der Welt" anpreist. Damit will Microsoft der PlayStation 4 von Marktführer Sony den Rang abjagen. Laut Branchenkennern wird das Gerät des japanischen Elektronikkonzerns doppelt so häufig verkauft wie die Xbox One. Die PlayStation ist die wichtigste Einnahmequelle für Sony.

Xbox-Teamchef Phil Spencer kündigte bei der Produktvorstellung in Los Angeles an, dass die neue Version der Konsole ab dem 7. November weltweit für 499 Dollar (etwa 446 Euro) in den Handel kommen soll. Damit liegt der Preis um rund 100 Euro über der Playstation 4.

Microsoft erhöht die Leistung der Xbox One X enorm

Im Vergleich zu den Vorgängern Xbox One und Xbox One S hat die X deutlich leistungsstärkere Technik an Bord und kann Spiele teilweise in hochauflösendem Ultra HD anzeigen. Mit Hilfe einer speziellen Wasserkühlung soll das Gerät auch in dem kleineren Gehäuse weitgehend geräuscharm laufen. Ältere Spieletitel lassen sich ebenfalls auf dem neuen Modell spielen und sollen sogar in besserer Auflösung dargestellt werden. Die hohe Leistung erfordert auch ein entsprechendes Gewicht: Die Xbox One X wiegt 3,8 Kilogramm und ist damit das schwerste Exemplar in der Xbox One Familie, so die offizielle Seite der E3.

Die Electronic Entertainment Expo (E3) findet von Dienstag 13. Juni bis Donnerstag 15. Juni in Los Angeles statt.

Ob die neue Microsoft Konsole virtuelle Realität (VR) unterstützt ist noch unklar. Microsoft hat sich dazu noch nicht geäußert.

