Windows 10 Microsoft öffnet Windows 10 weiter für andere Plattformen

Microsofts Betriebssystem Windows 10 wird ab Ende 2017 iTunes anbieten. Dies und viele andere Änderungen gab der Konzern auf der Entwickler-Konferenz "Build" bekannt.

Microsoft will mit neuen Werkzeugen für Entwickler sein Betriebssystem Windows 10 weiter zu einer universellen Plattform ausbauen. Im Mittelpunkt der Entwickler-Konferenz "Build" in Seattle standen am Donnerstag Werkzeuge und Funktionen, die eine nahtlose Nutzung von Dokumenten über verschiedene Geräte hinweg erlauben sollen. Dabei soll es künftig egal sein, ob Funktionen oder Dokumente auf Windows, Googles Android-System oder Apples iOS gespeichert sind. Das "Creators Update" für Windows 10 soll Entwicklern dafür zahlreiche neue Möglichkeiten eröffnen.

iTunes ab Ende 2017 mit allen Funktionen für Windows 10 verfügbar

Den Brückenschlag zu anderen Betriebssystemen unternimmt Microsoft auch über seinen App-Store: Dort werde zum Ende des Jahres Apples iTunes mit allen gewohnten Funktionen für Windows 10 verfügbar sein, kündigte Microsoft-Manager Terry Myerson an. Windows-Nutzer erhalten damit Zugriff auf die gewohnten Vorteile des Musik-Dienstes von Apple, aber auch direkten Zugriff auf den iTunes Store sowie auf Support für ihr iPhone und andere Apple-Geräte. Auch Unternehmenssoftware von SAP soll künftig über den Window App-Store verfügbar sein.

Lorraine Bardeen stellte mit "Windows Story Remix" auch eine neue Anwendung für Foto- und Video-Bearbeitung vor, die privaten Anwendern Möglichkeiten bieten soll, die bislang normalerweise Profis vorbehalten waren. Die App ermöglicht zum Beispiel, Video-Clips aus verschiedenen Plattformen und Geräten zusammenzufügen, zu beschriften, mit Spezialeffekten zu garnieren und mit dem Malprogramm "Paint" zu bearbeiten. dpa

