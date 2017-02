2017-02-28 21:04:00.0

Soziale Netzwerke Millionen Menschen "teilen" ihr Essen mit der halben Welt

Immer mehr Menschen fotografieren ihr Essen mit dem Handy und präsentieren es ihren Anhängern in Sozialen Netzwerken wie Facebook oder Instagram. Was das Gute daran ist. Von Tobias Schaumann

Kaum gekocht, schon gepostet: Immer mehr Menschen fotografieren ihre Mahlzeiten mit dem Smartphone und „teilen“ sie im Internet. Jeder fünfte Erwachsene in Deutschland hat schon Bilder seines Essens online gestellt, wie jetzt eine Studie ergeben hat. Was noch mehr verblüfft: 72 Prozent aller Nutzer gucken sich solche Bilder sogar an.

Der Auftraggeber der Untersuchung, die Techniker Krankenkasse, sieht in dem Phänomen einen tieferen Sinn: Menschen, die zum Beispiel Schwäbischer-Zwiebelrostbraten-Aufnahmen anderer Menschen konsumieren, ändern ihr Essverhalten. Das sagen sie zumindest. Jeden Siebten motivieren die Bildbotschaften anderer Nutzer dazu, sich gesünder zu ernähren.

Machen die farbenfrohen Bilder Lust auf gesunde Ernährung?

Vielleicht hat aber auch „nur“ die neue Technik Millionen auf den Geschmack gebracht. Die Smartphones von heute, noch bis morgen zu sehen auf der weltgrößten Mobilfunk-Schau in Barcelona, besitzen großartige Foto-Fähigkeiten. Nie waren Bilder farbenfroher, schärfer und kontrastreicher. Manche Geräte nehmen Videos auf, auf Wunsch sogar in Zeitlupe.

Somit ließe sich der flüchtige Moment, in dem mal wieder das Schoko-Soufflé in sich zusammenfällt, in aller Ruhe für die Nachwelt festhalten. Schließlich haben auch Bilder völlig misslungener Mahlzeiten eine Heimat im Netz. Auf der Blog-Plattform Tumblr etwa finden sich unter dem Stichwort „Amateurkochfotos“ die schaurig-schönsten Eindrücke. Aber geschmeckt habe es, steht meistens darunter.