YouTube Go Mit YouTube Go können App-Nutzer bald offline Videos anschauen

YouTube startet die Android-App YouTube Go, mit der Nutzer offline Videos ansehen können. Allerdings funktioniert das Feature noch nicht in Deutschland. Was die App noch kann. Von Christian Gall

YouTube bringt eine neue App aufs Smartphone. Youtube Go verspricht viel - etwa die Optimierung für schlechte Datenverbindungen. Doch das interessanteste Feature ist wohl der Offline-Modus. Mit dem können Nutzer Videos zwischenspeichern, wenn sie eine Internetverbindung haben, und diese später auch offline ansehen. Allerdings ist diese Funktion bisher nicht in Europa verfügbar. Das liegt an dem Plan, den YouTube mit der App verfolgt - erklärtes Ziel ist es, Länder mit schwacher digitaler Infrastruktur zu unterstützen.

Youtube Go ist für schlechte Internetverbindungen gedacht

Um dem gerecht zu werden, bietet die App noch weitere Funktionen. So wird der Nutzer vor dem Starten eines Videos gefragt, in welcher Qualität er den Clip sehen will. YouTube Go bietet das Video dann in der normalen und in einer niedrigeren Qualität an. Zudem blendet die App ein, wie viele Megabyte an Daten dafür jeweils heruntergeladen werden - optimal, wenn kein W-Lan in der Nähe ist. Das Teilen von Videos funktioniert sogar völlig ohne Internetverbindung - allerdings nur über kurze Distanz. Dafür verwendet YouTube Go die Bluetooth-Funktion des Smartphones. Damit verfolgt YouTube Go ein ähnliches Ziel wie die App Facebook Lite. Auch diese ermöglicht es, Inhalte mit geringerem Datenverbrauch zu empfangen. Facebook Lite schont zudem die Hardware des Smartphones - was die App auch für Nutzer älterer Geräte äußerst interessant macht.

Hier steht YouTube Go bereits zum Download bereit

Im Google Play Store sucht man die App derzeit noch vergeblich. Wer dennoch einen Blick auf YouTube Go werfen will, kann sie bei anderen Anbietern wie etwa APK Mirror herunterladen. Wann genau die App im Playstore verfügbar ist steht noch nicht fest. Genauso wenig ist bekannt, ob und wann der Offline-Modus von YouTube Go nach Deutschland kommt.