2018-02-27 11:46:36.0

Umfrage Neun von zehn Internetnutzern sind in sozialen Netzwerken unterwegs

Social Media ist in der Breite der Gesellschaft angekommen. Viele Nutzer können sich ein Leben ohne Facebook und Co. nicht mehr vorstellen. Aber was erwarten sie von der Zukunft?

Facebook-Nutzer sollten regelmäßig prüfen, welche Inhalte sie sichtbar machen. Foto: Franziska Gabbert, dpa (Symbol)