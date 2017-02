2017-02-14 15:25:15.0

Kult-Handy Nokia 3310: Das (fast) unzerstörbare Mobiltelefon kehrt zurück

An das Nokia 3310 haben viele Menschen tolle Erinnerungen: an eine lange Akkulaufzeit und ein unzerstörbares Gehäuse. Bald soll das Handy in Neuauflage wieder auf den Markt kommen.

Das Nokia 3310 war vor vielen Jahren ein echter Renner. Jetzt soll das Handy in einer Neuauflage erscheinen. Foto: fenskey, fotolia