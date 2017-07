2017-07-09 15:54:24.0

Sony Playstation Now kommt noch 2017 nach Deutschland

Sony bringt das Spiele-Streaming-Programm Playstation Now noch in diesem Jahr nach Deutschland. So können Gamer Spiele für Playstation 3 und 4 spielen, ohne sie herunterzuladen.

Schon seit 2015 ist Playstation Now verfügbar, zumindest in anderen Ländern. Noch 2017 soll es nach Deutschland kommen. Foto: Rainer Jensen (dpa), Archiv