2017-01-27 08:32:09.0

Neues Pokémon-Spiel Pokémon Duel: Was das neue Pokémon-Spiel kann

Nach Pokémon Go soll bald auch Pokémon Duel Fans weltweit wieder zum Sammeln, Trainieren und Kämpfen anregen. Doch das neue Pokémon-Spiel bringt einige Änderungen mit sich.

Pokémon Go trat 2016 eine große Welle der Begeisterung los: Auch Spielkonsolen-Legastheniker tourten unermüdlich mit ihren Smartphones durch die Stadt, um Pokémons zu sammeln und zu trainieren. Nachdem der Hype um Pokémon Go langsam abgeklungen ist und die Nutzerzahlen sinken, legen Pokémon-Go-Mitentwickler nach: Bei Pokémon Duel handelt es sich um ein neues Spiel, das wohl auch die Sportmuffel unter den Pokémon-Fans ansprechen dürfte. Bislang ist das Spiel noch nicht in Deutschland verfügbar, sorgt aber schon jetzt für Aufregung.

Pokémon Duel: Gekämpft wird auf einem Spielbrett

Anders als Pokémon Go kann man das Sammeln und Kämpfen von und mit Pokémons bei Pokémon Duel auch bequem auf der Couch bestreiten. Wie erste Testspieler der japanischen Version berichten, soll das Strategie-Spiel vielmehr an ein Brettspiel erinnern: Die Pokémon sind nicht länger animiert, sondern erscheinen als Spielfiguren. Weiterhin können die kleinen Wesen durch Training Level um Level angetrieben werden und im Internet gegen Pokémon anderer Spieler antreten.

Ziel des Spiels ist es, seine Pokémon möglichst weit auf einem virtuellen Spielbrett voran zu bringen, indem man Zug um Zug die Attacken des gegnerischen Pokémons abwehrt und seinerseits angreift. Allerdings können Spieler die Attacken der Pokémon nicht länger selbst auswählen: Eine Drehscheibe entscheidet über Art und Stärke des Angriffs. Der Verlierer des Kampfes verlässt schließlich das Spielbrett und kann ein nächstes Pokémon in den Kampf schicken.

Optisch erinnert Pokémon Duel stark an ältere Pokémon-Editionen, wie sie auf Nintendo-Spielkonsolen verfügbar waren. Ob die Spielweise mittels des Spielbretts jedoch ähnlich großen Zuspruch findet wie etwa Pokémon Go bleibt abzuwarten. Wann genau Pokémon Duel auch in Deutschland verfügbar sein wird, ist bislang nicht bekannt. jd