VIDEO Praktische Helfer: Urlaubs-Apps für das Smartphone

Das Smartphone ist unser ständiger Begleiter - auch im Urlaub. Mit diesen Apps ist man für seinen Trip gut gerüstet.

Video:

Das Smartphone haben wir immer dabei - und es kann noch viel mehr als Whatsapp und Facebook. Im Urlaub kann es mit den richtigen Apps zum praktischen Helfer werden. Das Wichtigste passiert schon vor der Reise - die richtigen Sachen müssen in die Koffer. Dabei helfen Listen-Apps, wie zum Beispiel "Pack the Bag" oder "PackPoint". Hier gibt es viele schon vorgefertigte Packlisten - je nach Reiseziel. So vergessen die Sommerurlauber nicht den Regenschirm und die Winterurlauber denken an die Sonnencreme. Bei Städtetrips bewegt man sich am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln - wenn es denn welche gibt. Aber nicht alle Öffis sind in Google Maps eingetragen. Eine größere Datenbank hat "Moovit" - darin gibt es eine Vielzahl an Verbindungen. Außerdem sieht man etwa, wie voll Busse und Bahnen sind und ob es derzeit Störungen gibt. Die Linienpläne kann man herunterladen - das spart Datenvolumen. Wer mit Wohnmobil oder Campingwagen unterwegs ist, sucht öfter mal einen neuen Campingplatz. Schließlich will man ja möglichst unabhängig sein. Campingplatz-Apps wie "Womo Stellplatz" oder "Campercontact" können hier helfen. Neben zum Ort gibt es hier auch Zusatzangaben - etwa, ob es einen kleinen Shop oder Wlan gibt. Wo auch immer es diesen Sommer hingeht - schönen Urlaub!