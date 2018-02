2018-02-23 13:20:00.0

Smartphone Release, Preis, Funktionen: Das soll das Samsung Galaxy S9 bieten

Der Release des Samsung Galaxy S9 rückt näher. Angeblich verkündet Samsung im Vorfeld des Mobile World Congress am Sonntagabend in Barcelona Verkaufsstart und Preis des Topmodells. Von Oliver Bosch

Mobilfunker und Digital Natives blicken gebannt nach Barcelona . Am Sonntagabend (25. Februar 2018) soll Samsung angeblich Release und Preise seiner neuen Smartphone-Flagschiffe Samsung Galaxy S9 und Samsung Galaxy S9 Plus bekanntgeben.



Als passenden Rahmen für die Präsentation der Nachfolger von Galaxy S8 und Galaxy S8 Plus scheinen sich die Südkoreaner das "Galaxy Unpacked 2018"-Event, welches am Vorabend des Mobile World Congress (MWC) in Barcelona stattfindet, ausgesucht zu haben. Das zumindest lässt sich aus einem Tweet des Tech-Unternehmens schließen.

Wie gewohnt, hielt sich der Smartphone-Hersteller im Vorfeld in punkto Preis, Release, Features und Design sehr bedeckt. Trotzdem scheinen einige wichtige Details über die Galaxy-9-Familie durchgesickert zu sein. Über Winfuture und Blogger Evleaks schwirren nun relevante Informationen und weitere Bilder durchs World Wide Web.

Galaxy S9: Das sollen Release-Termin und Preis sein

Über den Preis wird viel spekuliert. So wie es aussieht, steigt der Kaufpreis des Galaxy S9 auf 899 Euro. Für das Galaxy S9 Plus sollen 999 Euro fällig sein. Die neuen Samsung-Flagschiffe wären damit je 100 Euro teurer als die Vorgängermodelle Galaxy S8 und Galaxy S8 Plus. Verkaufsstart soll Gerüchten zufolge unmittelbar nach der "Galaxy Unpacked 2018"-Präsentation sein, die Auslieferung erfolge ab 8. März. Bisher standen als Vorbestellungstermin der 1. März und ein Verkaufsstart ab 16. März 2018 im Raum.

Ein Blick auf die im Umlauf befindlichen Fotos lässt vermuten, dass die Samsung-Tüftler am Design wenig veränderten. Auffälligste Neuerung: Der Fingerabdrucksensor verließ seinen Platz neben der Kamera und wanderte darunter. Die Display-Diagonalen sind mit 5,8 Zoll beim Galaxy S9 und seinem größeren Bruder Galaxy S9 Plus mit 6,2 Zoll im Vergleich zu den Vorgängermodellen identisch geblieben.

Der Arbeitsspeicher schlage sich wacker mit 4 GB bzw. 6 GB, der Speicherplatz soll 64 GB betragen. Über microSD ließe sich dieser auf 464 GB aufbohren. An der Akkuleistung rüttelten die Entwickler wohl nicht - obwohl die Laufzeit Verbesserungspotential bürge. Sie liegt wahrscheinlich beim Galaxy S9 bei 3000 mAh und beim S9 Plus bei 3500 mHa. Kennern fällt sofort auf, dass es sich dabei um die gleichen Werte wie beim S8 handelt. Vielleicht konnten die Techniker den Verbrauch durch energiesparendere Bauteile eindämmen und die Leistung optimieren.

Prozessor im Galaxy S9 rattert angeblich fast doppelt so schnell

Beim Tempo drücken die Tüftler von Samsung dagegen angeblich aufs Gas. Als Tempomacher ist in den europäischen Geräten von einem Exynos-9810-Prozessor die Rede. Der soll gegenüber dem Vorgängermodell je nach Nutzung zwischen 40 und 100 Prozent schneller sein.

Das Hauptaugenmerk richtet Samsung beim Galaxy S9 wohl auf die Kamera. Neben einer Super-Zeitlupenfunktion mit hoher Datenrate (angeblich 960 Bilder pro Sekunde, Apples iPhone X bringt es nur auf 240 Bilder pro Sekunde) hat es wahrscheinlich eine Kombination aus Dual-Pixel- und Laser-Autofokus für flottes Scharfstellen an Bord.

Galaxy S9: Farben, Highlight und eventuell eine Überraschung

Highlight soll eine Dual-Kamera mit 2 mal 12 Megapixel Auflösung sein - allerdings nur beim Galaxy S9 Plus. Wer farbliche Akzente setzen möchte: Angeblich laufen die Galaxy-S9-Modelle neben schlichtem Schwarz (Midnight Black) und Schwarzgrau (Titanium Gray) in den knalligeren Farben Blau (Coral Blue) und Lila (Lilac Purple) auf.

Fans der koreanischen Smartphones blicken am Sonntagabend gespannt nach Barcelona. Vielleicht hat sich Hersteller Samsung doch nicht komplett in die Karten schauen lassen und zieht bei der Vorstellung der Galaxy-S9-Modelle die ein oder andere Überraschung aus dem Ärmel. Spätestens dann wissen wir auch, ob der Verkaufsstart tatsächlich noch am gleichen Abend erfolgt - oder wie ursprünglich im Gespräch, erst am 16. März 2018.

