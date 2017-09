2017-09-18 17:25:04.0

Medien Snapchat blockiert Al-Dschasira in Saudi-Arabien

Snapchat hat den Kanal des katarischen Nachrichtensenders Al-Dschasira gesperrt. Die Inhalte hätten gegen Gesetze verstoßen. Der Sender kritisiert die Entscheidung.

Das soziale Netzwerk Snapchat hat den Kanal des katarischen Nachrichtensenders Al-Dschasira in Saudi-Arabien auf Druck der Regierung gesperrt. Es sei bedauernswert, dass eine große Plattform wie Snap Inc. damit beginne, Medieninhalte zu zensieren, teilte Al-Dschasira am Montag mit. Demnach werde der Kanal von Al-Dschasira in der "Discover"-Funktion von Snapchat blockiert. Über diese Funktion verbreiten zahlreiche internationale Medienhäuser ihre Nachrichten in dem sozialen Netzwerk.

Al-Dschasira sieht sich im Zuge der Krise am Golf heftigen Attacken ausgesetzt. Saudi-Arabien und mehrere andere arabische Staaten hatten die diplomatischen Beziehungen zu Katar abgebrochen, weil sie dem kleinen aber reichen Wüstenemirat unter anderem Terrorunterstützung vorwerfen. Auch Al-Dschasira ist von den Vorwürfen betroffen.

Snapchat blockiert Al-Dschasira: Behörden sehen Verstoß gegen Gesetze des Königreiches

Die saudischen Behörden hätten Snapchat darüber informiert, dass die Inhalte von Al-Dschasira gegen Gesetze des Königreiches verstießen, teilte Snapchat auf dpa-Anfrage mit. Man versuche, mit lokalen Gesetzen in Einklang zu sein, so eine Sprecherin des US-Unternehmens. In anderen Ländern der arabischen Welt sei der Kanal von Al-Dschasira weiter erreichbar. dpa