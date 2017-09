2017-09-25 09:21:00.0

Bits & Pretzels Stefan Raab gibt Gründern bei Start-up-Festival Tipps für den Berufserfolg

Stefan Raab gibt beim Münchner Start-up-Festivals Bits & Pretzels jungen Gründern Tipps für den Erfolg. Dabei erinnerte er auch an seinen eigenen Werdegang.

Der Entertainer und Unternehmer Stefan Raab (50) hat junge Gründer ermutigt, sich nicht von neuen Wegen abbringen zulassen. "Vorne ist immer da, wo keiner sich auskennt", sagte die TV-Legende am Sonntag in München bei der Eröffnung des Start-up-Festivals Bits & Pretzels. Als gelernter Metzger mit Abitur und ein paar Semestern Jura habe er sich auch in die Musik-Branche gewagt. "Erfahrung hilft für die Zukunft nicht immer weiter", sagte Raab. Man könne zwar immer auch scheitern, doch sei wichtig, trotzdem das Positive aus den Misserfolgen zu ziehen.

Sein persönlicher Antrieb seien Neugier und Begeisterung. "Den Enthusiasmus der ersten Stunde, den dürfen Sie auf keinen Fall verlieren", sagte der Entertainer, der während seines Vortrags die rund 5000 Teilnehmer des Events ganz nach alter "TV total"-Manier mit humorvollen Tanz- und kleinen Gesangseinlagen sowie Anekdoten zum Lachen brachte. Raab hat sich 2015 vom TV-Bildschirm zurückgezogen.

Nicht nur Raab - auch Kevin Spacey ist bei "Bits & Pretzels" dabei

Bei dem dreitägigen Start-up-Event kommen Gründer mit Investoren zusammen. Im vergangenen Jahr hatte der amerikanische Schauspieler und Oscar-Preisträger Kevin Spacey ("House of Cards", "American Beauty") die Eröffnungsrede gehalten. Dabei sagte er Virtual-Reality-Technologien eine große Zukunft voraus. "Diese Technologie wird immer weiter reichen", sagte der Oscar-Preisträger 2016 in München zur Eröffnung von Bits & Pretzels.

Beim dreitägigen Gründer-Festival Bits & Pretzels strecken auch Großunternehmen wie der Versicherer Allianz, die Deutsche Telekom, der Industriegase-Spezialist Linde und der Autobauer Audi ihre Fühler nach Start-ups aus. Wie im Vorjahr werden zu dem Event rund 5000 Besucher erwartet. Erfolgreiche Gründer berichten bei der Veranstaltung über ihre Erfahrungen, präsentieren ihre Ideen und können mit Investoren in Kontakt kommen.

Begleitet wird die Veranstaltung von einer Ausstellung. Thematisch befasst sich die Bits & Pretzels auch in diesem Jahr mit Schwerpunkten wie Zukunft des Handels, Lifestyle und Internet der Dinge. Ein gemeinsamer Oktoberfest-Besuch schließt das Start-up-Festival am Dienstag (26. September) ab. dpa/AZ