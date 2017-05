2017-05-06 10:33:28.0

Probleme Störung bei Whatsapp

Es gibt Probleme bei Whatsapp: Nutzer klagen darüber, dass sie keine Nachrichten senden oder empfangen können.

Bei Whatsapp kommt es derzeit zu Störungen. Wie die Internetseite allestörungen.de zeigt, kämpfen viele Nutzer vor allem mit Problemen beim Senden und Empfangen von Nachrichten.

Das Problem bestand vor allem am Freitag. Doch auch am heutigen Samstag klagen viele Whatsapp-Nutzer über Störungen. Das Problem besteht nach Angaben von allestörungen.de in mehreren Teilen der Welt. In Deutschland sind vor allem große Städte wie Berlin, Hamburg oder München betroffen. AZ

ANZEIGE