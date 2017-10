2017-10-27 11:20:10.0

Maxdome und Netflix Stream und TV: Das sind die neuen Serien-Highlights

Maxdome zeigt seine neue Serie "The Arrangement" und bietet in der vierten Staffel von "Devious Maids" Neues aus Beverly Hills. Bei Netflix startet "The Punisher". Die Serien-News.

Maxdome startet die erste Staffel der etwas anderen Hollywood-Soap "The Arrangement". Im Mittelpunkt steht das Leben der jungen Schauspielerin Megan Morrison (Christine Evangelista), das alles andere als so glamourös ist, wie manche sich Hollywood vorstellen. Megan steht vor einer Reihe von Entscheidungen, für die sie weitreichende Kompromisse eingehen muss. Deutschlandpremiere ist am 8. November, wie der zur ProSieben-Gruppe gehörende Video-on-Demand-Anbieter mitteilt. Autor der Story ist Jonathan Abrahams, der schon für die Serie "Perception" in die Tasten gegriffen hat, die ebenfalls bei Maxdome zu sehen war. "The Arrangement" ist ein langfristiges Projekt: Die zweite Staffel ist bereits beschlossene Sache.

"Devious Maids": Neues aus Beverly Hills

Die vierte und letzte Staffel von "Devious Maids" ist bald bei Maxdome zu sehen. Die boshaften Hausmädchen aus Beverly Hills sind seit 2013 die Stars der US-Serie von Marc Cherry. Der Streamingdienst zeigt die neuen Folgen ab dem 13. November. In den USA war sie bereits 2016 beim Frauensender Lifetime zu sehen. Grundlage für die US-Dramedy ist eine mexikanische Telenovela.

"The Punisher" jetzt auf Netflix

Ein Marvel-Comic ist die Vorlage für die Netflix-Serie "The Punisher". So wird Frank Castle genannt, ein Ex-Marine, der das Kämpfen nicht verlernt hat. Er ist außerdem auf der Suche nach den Mördern seiner Familie. Der jüngste von Netflix veröffentlichte Trailer legt nicht nahe, dass er sich mit den Tätern einfach nur aussprechen will. Die Hauptrolle bei "The Punisher" spielt Jon Bernthal ("The Walking Dead"). Die erste Staffel startet weltweit am 17. November, sämtliche Folgen sollen dann bereits abrufbar sein. AZ, dpa