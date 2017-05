2017-05-18 19:59:59.0

Online-Dienste Streaming-Abos können ab 2018 EU-weit genutzt werden

Wer ein Abo bei Netflix, Spotify oder anderen Anbietern von Streaming-Diensten hat, darf sich freuen. Ab 2018 kann er die Inhalte überall innerhalb der EU abrufen.

Ob Netflix, Sky Go oder iTunes-Filme - Verbraucher können künftig Filme, Serien oder Sportevents über ihre abonnierten Streamingdienste auch auf Reisen im europäischen Ausland ansehen. Eine entsprechende Verordnung hat das Europaparlament am Donnerstag abschließend verabschiedet. In Kraft tritt sie neun Monate nach Veröffentlichung im Europäischen Amtsblatt - also Anfang kommenden Jahres.

Bislang konnte man die Streaming-Dienste häufig nur im Heimatland nutzen

Bislang verhinderten auf einzelne Länder beschränkte Lizenzrechte - das sogenannte Geoblocking - vielfach die Nutzung der im Heimatland abonnierten Internetdienste. Die Neuregelung sieht vor, dass Nutzer künftig im Urlaub, auf Dienstreisen oder bei Studienaufenthalten im EU-Ausland ihre kostenpflichtigen Abonnements ohne Einschränkung nutzen können.

Die Verordnung gilt zwar nur für kostenpflichtige Abonnements, dürfte aber auch Auswirkungen auf Gratis-Angebote haben: Sendern mit Online-Mediatheken steht es frei, ihre Auswahl Verbrauchern ebenfalls im Ausland zugänglich zu machen.

Der Kompromiss, auf den sich Unterhändler von EU-Kommission, der Mitgliedstaaten und des Parlaments nach langen Verhandlungen im Februar geeinigt hatten, sieht auch einen Kontollmechanismus zur Vermeidung von Missbrauch vor. Dazu könnten etwa Bezahl- und Steuerdaten, Post- und IP-Adresse benutzt werden.

Netflix und Co. wollen übermäßige Nutzung ihrer Dienste im Ausland verhindern

Anbieter können zwei von zehn Prüfkriterien wählen, um eine übermäßige Nutzung ihrer Dienste von Kunden zu verhindern. Damit soll ausgeschlossen werden, dass Verbraucher in einem EU-Land mit niedrigeren Preisen ein Abonnement bezahlen, den Dienst aber in ihrem Heimatland nutzen. Eine zeitliche Einschränkung für die zulässige Auslandsnutzung ist in der Verordnung jedoch nicht enthalten.

»Was bezahlt ist, muss auch geguckt werden dürfen», betonte der SPD-Abgeordnete Tiemo Wölken. Deutsche Abo-Kunden von Videodiensten etwa könnten ab dem kommenden Jahr ihre zu Hause bezahlten Inhalte auch im Urlaub in anderen EU-Staaten nutzen.

Die CDU-Abgeordnete Sabine Verheyen sprach von einem »ausgewogenen Kompromiss». Er ermögliche Verbrauchern den grenzüberschreitenden Zugriff zu legal erworbenen Internetdiensten. Andererseits werde das Copyright, etwa auf Filme, durch den Kontrollmechanismus ausreichend geschützt.

Der für den digitalen Binnenmarkt zuständige Kommissar Andrus Ansip begrüßte das Votum. Rund 20 Prozent der europäischen Bürger hielten sich mindestens an zehn Tagen im Jahr im EU-Ausland auf. Künftig könnten sie dann weiterhin ihre bezahlten Internetdienste nutzen. Nach Angaben der EU-Kommission verwenden derzeit 49 Prozent der Internetnutzer Streamingdienste. AFP