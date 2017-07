2017-07-11 11:10:58.0

#G20Filme Verballhornte Filmtitel: Twitterer machen sich über G20-Gipfel lustig

"Findet Demo", "Indiana Scholz", "Die fabelhafte Welt der Anarchie": Mit verballhornten Filmtiteln versucht die Internetgemeinde eine humorvolle Aufarbeitung des G20-Gipfel-Chaos. Von Philipp Kosak

Die Politik diskutiert nach dem G20-Gipfel in Hamburg und den Krawallen vergangene Woche über Konsequenzen. Die Bewohner räumen auf. Und die Internetgemeinde? Sie findet einen besonderen Zugang zu den Ereignissen beim G20-Gipfel. Unter dem Hashtag #G20Filme veröffentlichen Nutzer seit Sonntag auf Twitter verballhornte Filmtitel und versuchen so auf eine mehr oder weniger humorvolle Art, die Krawalle, das umstrittene Vorgehen der Sicherheitskräfte sowie die politische Diskussion, über den Umgang mit Linksextremisten, zu kommentieren.

#G20-Filme: Das sind die Filmtitel der Twitter-Nutzer

Die Kommentare zielen dabei auf unterschiedliche Personen ab und nehmen diese aufs Korn. So steht einerseits der Erste Bürgermeister der Hansestadt Hamburg, Olaf Scholz, im Fokus: "Olaf und der Gipfel des Schreckens" (im Original: "Harry Potter und die Kammer des Schreckens") heißt es da etwa. "Olaf allein zu Haus" (anstatt: "Kevin allein zu Haus") spielt darauf an, dass der SPD-Politiker derzeit wenig Rückendeckung bekommt. Mit den Titeln "Scholz und Vorurteil" (im Original: "Stolz und Vorurteil") und "Indiana Scholz - Jäger des verlorenen Hirns" (eigentlich: "Indiana Jones - Jäger des verlorenen Schatzes") üben Twitter-Nutzer klare Kritik am Gipfelmanagement des Hamburger Regierungschefs.

#g20Filme

olaf scholz und der gipfel des schreckens — django (@cherubimu) 9. Juli 2017

Auch Hartmut Dudde, der Direktor der Polizei Hamburg, der den Einsatz in Hamburg leitete, ist das Ziel von Kommentaren: "Dudde - Ein Einsatzleiter gibt Vollgas", "Dudde 2- Ein Einsatzleiter auf Extratour" und "Dudde 3 - Der verrückteste Einsatzleiter der Welt" heißt es auf Twitter in Anspielung auf die Kinofilmreihe "Dudu" aus den Siebzigerjahren über einen gelben VW-Käfer ("Ein Käfer gibt Vollgas", "Ein Käfer auf Extratour", "Das verrückteste Auto der Welt").

Das konsequente Vorgehen der Polizei gegen gewaltbereite Demonstranten lässt sich Twitter-Nutzern zufolge mit "Samstag Wars: Das Imperium schlägt zurück" (im Original: "Star Wars: Das Imperium schlägt zurück") oder "Vom Reizgas verweht" (anstatt: "Vom Winde verweht") zusammenfassen.

"Findet Demo": Filmtitel zu den Protesten beim G20-Gipfel

Die Netzgemeinde nimmt sich allerdings nicht nur die politisch Verantwortlichen vor, sondern auch all diejenigen, die gegen den G20-Gipfel in Hamburg protestierten: "Findet Demo" (eigentlich: "Findet Nemo"), "Das seltsame Verhalten linksgerichteter Großstädter zur Gipfelzeit" (im Original: "Das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit") und "Links - Einfach unverbesserlich" (anstatt: Ich - Einfach unverbesserlich) spielen auf die Demonstranten, vor allem aus dem linken Spektrum, an.

Auf die heftigen Krawalle und Plünderungen, die von gewaltbereiten Demonstranten ausgingen, nimmt die Twitter-Gemeinde auch Bezug: Mit "Ich weiß, was du letzten Sommer zerstört hast" (im Original: "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast"), "Wolkig mit Aussicht auf Steine" (eigentlich: "Wolkig mit Aussicht auf Fleischbällchen"), "Die fabelhafte Welt der Anarchie" (Originaltitel: "Die fabelhafte Welt der Amélie") oder "Liebling, ich habe die Kinder vermummt" (anstatt: "Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft") kritisieren die Nutzer die Eskalation der Gewalt bei den G20-Protesten.

#g20filme Liebling ich habe die kindervermummt — barcley(@barcleys) 10. Juli 2017