  WhatsApp Update: Offline Nachrichten verschicken  

Funklöcher sind ab sofort keine Ausrede mehr. WhatsApp unterstützt nun auch das Verschicken von Nachrichten ohne Internet-Verbindung. Für iPhone-Nutzer war das bislang unmöglich, da die "Senden"-Schaltfläche dann nicht verfügbar war. Die neue iOS-Version (Version 2.17.1) funktioniert auch im Offline-Modus. Dabei werden die Nachrichten von WhatsApp entgegengenommen und verschickt, sobald die Verbindung zum Internet hergestellt wird. Die "abgeschickte", aber nicht versendete Nachricht wird mit einem kleinen Uhrsymbol anstelle der üblichen Häkchen gekennzeichnet. Bei Android funktioniert das Versenden im Offline-Modus schon länger.

Das ist nicht die einzige neue Funktion, die das WhatsApp-Update für iOS mitbringt. Auch das Verschicken von bis zu 30 Fotos und Videos auf einmal funktioniert nun. Bislang waren zehn Medien das Limit.

Eine weitere Verbesserung ist die detaillierte Speicherverwaltung. Unter "Einstellungen", "Daten und Speichernutzung", "Speichernutzung" können sich WhatsApp-Nutzer für jeden Chat den durch unterschiedliche Medientypen belegten Platz getrennt anzeigen lassen. Bilder und Videos lassen sich dann gezielt aus der jeweiligen Unterhaltung löschen. Das schafft Platz auf dem iPhone, ohne die restlichen Chat-Inhalte zu verlieren.

Auch für die Android-Version gibt es Neuigkeiten. WhatsApp testet eine neue Edit-Funktion in der aktuellen Beta-Version. Das heißt, bald könnte auch das Bearbeiten von Nachrichten möglich sein - wenn es die Funktion in die finale Version schafft.

Über eine Milliarde Menschen in über 180 Ländern nutzen nach Angaben des Unternehmens WhatsApp. AZ

WhatsApp beta for Android 2.17.26: added the edit message feature! (DISABLED BY DEFAULT) #whatsappbeta pic.twitter.com/wYZ8PNtMtB