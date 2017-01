2017-01-09 08:45:00.0

Achtung, Abzocke Whatsapp: Warum dieser Lidl-Gutschein ein Fake ist

Wer bei Whatsapp über einen angeblichen Lidl-Gutschein über 250 Euro informiert wird, sollte aufpassen. Das Ganze ist ein Fake - Betrüger wollen so an persönliche Daten kommen.

Ein angeblicher Lidl-Gutschein über 250 Euro soll derzeit reihenweise WhatsApp-Nutzer in die Falle locken. Der Fake grassiert seit einigen Tagen im Nachrichtendienst - und wird zig-tausendfach von arglosen Nutzern weiter verbreitet.

„Guck mal! 250€ Gutscheine von LIDL. Sie Feiern ihren Jahrestag. ich glaube, es ist ein beschränktes Angebot. Ich habe mir meinen schon geholt.“

Diese Botschaft wird momentan massenhaft bei WhatsApp verbreitet. Was die Versender der Botschaft offensichtlich nicht ahnen: Dahinter steckt nichts anderes als eine neue Form der Abzocke in dem Kurznachrichtendienst - ein Fake.

Lidl-Gutschein über 250 Euro: Achtung, Falle!

Um den Lidl Gutschein bei WhatsApp zu bekommen, soll man auf einen Link klicken und dann zunächst einmal einige Fragen beantworten – und die Botschaft zugleich an acht weitere WhatsApp-Freunde schicken. Anschließend werden Opfer auf eine zweite Webseite weitergeleitet und sollen dort ein Formular ausfüllen – und weiter persönliche Daten an die unbekannten Empfänger schicken, berichtet das Verbraucherportal mimikama.at.

Dass arglose Opfer die Nachricht an ihre Freunde weiterverbreiten, macht das Ganze besonders perfide. Schließlich werden viele Empfänger an die Echtheit der Nachricht glauben - vertrauen sie doch dem ihnen gut bekannten Absender.

Den Hintergrund des Lidl-Fakes kann man nur erahnen: Entweder wollen die Täter die so erbeuteten Daten an Adresshändler weiterverkaufen – oder selbst für unerwünschte Werbung nutzen.

Fake: Lidl-Gutschein bei Whatsapp gibt es nicht

Die Masche, mit angeblichen Gutscheinen bei Whatsapp persönliche Daten abzugreifen, ist dabei alles andere als neu. In den vergangenen Jahren griffen Kriminelle immer wieder zu dieser Methode. Lediglich die missbrauchten Markennamen ändern sich regelmäßig dabei, mal ist es ein Rewe-, mal ein Ikea-Gutschein, der angeblich auf Gewinner wartet.

Wer eine Whatsapp-Nachricht in Sachen 250-Euro-Gutschein von Lidl erhält, sollte also keinesfalls auf die Masche hereinfallenund vor allem die Nacht nicht weiterverbreiten – sondern vielmehr den Versender der Nachricht warnen, dass hier Abzocker am Werk sind. (AZ)