2017-02-22 10:36:15.0

Netzschau Wohl zu viel Sun abbekommen: Spott und Häme für die #CapriSun

Capri-Sonne heißt in Zukunft auch in Deutschland Capri-Sun. In sozialen Netzwerken sorgte diese Nachricht sofort für viel Aufregung - und viel Spott. Ein paar Auszüge.