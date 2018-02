  Zeit der heimlichen Screenshots bei Instagram könnte bald vorbei sein  

Unbemerkt Screenshots von den Bildern und Videos der Freunde machen? Auf Instagram könnte das bald Geschichte sein. Die Fotoplattform testet derzeit Screenshot-Benachrichtungen, wie die Tech-Webseite TechCrunch berichtet.

Instagram bestätigt gegenüber TechCrunch den laufenden Test. In dem Statement, aus dem das Tech-Portal zitiert, heißt es wörtlich: "Wir testen stets Möglichkeiten, das Nutzererlebnis auf Instagram zu verbessern."

Konkret sieht der Test dem Bericht zufolge so aus: Macht Nutzer A einen Screenshot von der Story des Nutzers B, erhält A eine Warnung, dass B beim nächsten Screenshot eine Benachrichtigung erhalte. Auf Twitter dokumentieren Nutzer, wie das im Test aussieht.

Good bye freedom to screenshot IG stories. Thank you, Instagram for the warning. pic.twitter.com/y0pEaVR0Jq

Sollte die Funktion kommen, wäre sie eine Neuerung: Bislang konnte man Inhalte speichern, ohne dass jemand etwas davon mitbekommt. Nun wäre zumindest der zweite Screenshot sichtbar.

Selbst herauszufinden, ob Screenshots der eigenen Inhalte erstellt wurden, ist dagegen im Test ein wenig komplizierter. Wer das angezeigt bekommen möchte, muss sich zur Liste der Nutzer navigieren, die die eigene Story angesehen haben. Ein kleines Logo verrät dort, dass der betreffende Instagram-User einen Screenshot gemacht hat. Wird ein Bild aus einer Story abfotografiert, erhält der betroffene Nutzer im Test also keine direkte Benachrichtigung, sondern muss sich selbst auf die Suche nach besonders neugierigen Freunden machen.

PSA: How you get notified on Instagram when someone took a screenshot of your Stories pic.twitter.com/Iua2QeyskF