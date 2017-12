2017-12-23 16:17:00.0

Apple-News-Blog iPhone-Nutzer: Sammelklage gegen Apple wegen Leistungs-Drosselung

Apple räumte ein, die Leistung älterer iPhones zu drosseln. Nun haben US-Verbraucher Klagen gegen den Konzern eingereicht: Apple verleite damit zum Kauf neuer teurerer Geräte.

22. Dezember: Die ersten Nutzer klagen gegen Apple wegen iPhone-Drosselung

Diese Woche wurde bekannt, dass Apple zum Teil die Leistung von iPhones mit abgenutzten Batterien drosselt. Nun ziehen die ersten US-Verbraucher vor Gericht. In einer am Donnerstag eingereichten Klage im Bundesstaat Illinois werfen fünf iPhone-Besitzer Apple vor, Kunden damit "auf betrügerische Weise" zum Kauf neuer Geräte verleitet zu haben. Sie streben eine Sammelklage an, der sich mehr Menschen anschließen können.

Meilensteine der Apple-Geschichte 1 von 16 vorherige Seite nächste Seite

1976: Die Firmengründer Steve Jobs und Steve Wozniak bauen in einer Garage die ersten Apple-Computer. Die Geräte, die sie für 666,66 Dollar verkaufen, bestehen nur aus der Hauptplatine, ohne Gehäuse oder Tastatur. Mit Apple beginnt die Ära der Personal Computer, während meist noch Großrechner verwendet werden.



1977: Mit dem Apple II bringt das Unternehmen einen fertigen PC im Plastikgehäuse und mit einer Farbgrafikkarte auf den Markt, der sich bis 1993 über zwei Millionen Mal verkaufte.



1980: Apple geht an die Börse.



1984: Jobs stellt den Macintosh-Computer vor, mit dem eine grafische Benutzeroberfläche und die Bedienung per Maus populär werden.



1985: Jobs wird in einem Machtkampf aus dem Unternehmen gedrängt. Er gründet danach die Computer Firma Next und führt das Animations-Studio Pixar.



1991: Apple bringt seinen ersten erfolgreichen Laptop auf den Markt, das PowerBook 100.



1993: Der PDA Apple Newton wird vorgestellt, verkauft sich aber nur schlecht, weil viele der visionären Konzepte wie die Handschriftenerkennung in der Praxis nur mäßig funktionieren.



1997: Apple steht finanziell mit dem Rücken zur Wand und holt Jobs zurück. Mit dem Kauf von Next für über 400 Millionen Dollar wird das bei Next entwickelte Betriebssystem zur Grundlage des Mac-Systems OS X, dass heute noch eingesetzt wird.



1998: Der iMac, ein kompakter Computer mit buntem Plastikgehäuse, läutet die Wiedergeburt von Apple ein. Er wurde von Designer Jony Ive entworfen, der fortan das Aussehen der Apple-Geräte bestimmt.



2001: Apple steigt mit dem iPod ins Geschäft mit Musik-Playern ein. Das Gerät wird von Kritikern zunächst als zu teuer abgetan - wird aber zum Marktführer.



2003: Der iTunes Store wird gestartet, über den sich der Online-Verkauf von zunächst Musik und dann auch Apps etabliert.



2007: Mit dem iPhone gibt Apple die Richtung für den Smartphone-Markt vor. Zum Standard werden ein großer berührungsempfindlicher Bildschirm und die Idee, das Telefon für Apps zu öffnen.



2008: Apple stellt das besonders dünne Notebook Macbook Air vor. Es löst den Trend zu kompakteren Laptops aus.



2010: Mit dem iPad kann Apple den totgeglaubten Markt für Tablet-Computer wiederbeleben, an dem sich andere Hersteller zuvor die Zähne ausgebissen haben.



2011: Jobs stirbt an den Folgen einer Krebserkrankung im Alter von 56 Jahren. Die Führung des Unternehmens übertrug er wenige Wochen davor an Tim Cook.



2015: Mit der Computer-Uhr Apple Watch stößt der Konzern erstmals seit Jobs' Tod eine neue Produktkategorie vor und wird laut Analysten auf Anhieb zum Marktführer mit einem Anteil von rund 60 Prozent.

Die Kontroverse flammte auf, nachdem Messwerte zeigten, dass bei iPhones mit alter Batterie die Spitzenleistung des Prozessors gedrosselt war, während sie nach einem Batteriewechsel auf normales Niveau zurückkehrte.

Apple bestritt nicht die Messergebnisse und verwies auf Maßnahmen zur Regelung des Spitzen-Stromverbrauchs bei abgenutzten Batterien. Die Spitzen-Strombelastung werde bei Bedarf "geglättet", teilte der Konzern mit. Dies passiere zwar nur bei Kälte, niedriger Batterieladung oder abgenutzten Batterien. Die klagenden Verbraucher argumentieren aber, dass ein Batteriewechsel viel günstiger sei als der Kauf eines neuen Geräts. Apple weise jedoch die Kunden auf diesen Weg, ihr iPhone schneller zu machen, nicht hin.

21. Dezember: Apple verlangsamt iPhones - aus unterschiedlichen Gründen

Apple hat nach neuen Berichten über langsamer werdende alte iPhones auf Maßnahmen zur Regelung des Spitzen-Stromverbrauchs bei abgenutzten Batterien verwiesen. Die Spitzen-Strombelastung werde bei Bedarf "geglättet", erklärte der Konzern in der Nacht zum Donnerstag. Auslöser für die jüngsten Berichte waren unterschiedliche Werte bei iPhone-Belastungstests vor und nach einem Batteriewechsel. Sie zeigten, dass beim iPhone mit alter Batterie die Spitzenleistung des Prozessors gedrosselt war, während sie mit dem neuen Akku auf normales Niveau zurückkehrte. Apple bestritt nicht die Messwerte. Der Konzern machte in seiner Erklärung zugleich keine Angaben dazu, was genau die Maßnahmen zur Verwaltung des Stromverbrauchs sind.

"Bei Kälte, niedriger Batterieladung oder im Laufe der Zeit sind Lithium-Ionen-Batterien immer weniger in der Lage, Spitzenstrombelastungen zu liefern, was dazu führen kann, dass das Gerät unerwartet heruntergefahren wird, um seine elektronischen Komponenten zu schützen", erklärte Apple.

10 Jahre iPhone: Die Apple-Evolution bis zum... Vor zehn Jahren fing alles an: Mit dem iPhone läutete Apple ein neues Smartphone-Zeitalter ein. Foto: John Mabanglo, epa/dpa

Es war bereits bekannt, dass der Konzern im vergangenen Jahr in der Betriebssystems-Version iOS 10.2.1. Maßnahmen gegen die plötzliche Abschaltung der iPhone-Modelle 6, 6s und SE einführte. Mit iOS 11.2 wurde dies jüngst auch auf das iPhone 7 ausgeweitet. Neu wäre, dass zu den Lösungen auch die Drosselung der Prozessor-Leistung gehörte.

Unklar bleibt, wie oft Apples Maßnahmen zur Regelung des Stromverbrauchs im tatsächlichen Alltag spürbar sind: Die Benchmark-Tests mit verschiedenen Belastungsstufen lösen sie in der Spitze automatisch aus. Apple zufolge greift die Funktion nur bei Kälte, niedrigem Batteriestand oder abgenutzten Akkus ein.

Die Spekulation, Apple bremse absichtlich ältere iPhones aus, damit sich die Kunden neue Geräte kaufen, taucht regelmäßig auf, wenn Nutzer bemerken, dass ihre Telefone langsamer werden. Apple wies das stets zurück - und auch Branchenbeobachter halten es für unwahrscheinlich, dass der Konzern das Risiko eingehen würde, das langfristige Vertrauen der Kunden schnellen Profiten zu opfern. Neben der Abnutzung der Batterien kann der Grund dafür auch sein, dass neuere Versionen der Betriebssysteme mehr Rechenleistung einfordern.

18. Dezember: Face ID des iPhone X kann zwei Chinesinnen nicht unterscheiden

Dass sich das Sicherheitssystem Face ID von iPhone X leichter überlisten lässt, als Apple angekündigt hatte, ist schon seit einigen Wochen bekannt. Wie unsicher das System wirklich ist, hat ein neuer Vorfall bewiesen. Während einige Sicherheitsexperten Face ID mithilfe selbstgebastelter Masken überlistet hatten oder Familienmitglieder das iPhone X von Verwandten entsperrten, berichtet der IT-Blog Pocketnow nun davon, dass in China das iPhone einer jungen Frau von deren Arbeitskollegin entsperrt werden konnte.

Die betroffene Frau Yan hatte festgestellt, dass sich ihr neues iPhone X von ihrer Arbeitskollegin entsperren ließ - und daraufhin ein zweites Smartphone von Apple gekauft. Nachdem ihre Kollegin auch die Face ID dieses Geräts problemlos überlisten konnte, wurde Frau Yan der Kaufpreis des iPhone X erstattet. Die Mitarbeiter des Apple Stores in Nanjing hatten das Problem bei dem ersten Smartphone zunächst diesem speziellen Gerät zugeschrieben.

Das nicht tot zu kriegende westliche Klischee, wonach alle Chinesen gleich aussehen, wurde von Apple offenbar bisher noch nicht als Entschuldigung angeführt.

15. Dezember: Musik-Streaming-Dienste Spotify und Deezer meckern über Apple und Amazon

Jean-Claude Juncker, Präsident der EU-Kommission, hat einen Brief von mehreren europäischen Online-Anbietern von Musik-Streaming-Diensten bekommen. Darin sollen sich unter anderem die Unternehmen Spotify und Deezer über Apple und Amazon beschweren, wie Chip.de unter Berufung auf Financial Times berichtet. Demnach kritisieren die kleineren Anbieter große Plattformbetreiber wie Amazon und Apple dafür, dass sie ihre "vorteilhafte Position" ausnutzen würden.

Der Wettbewerb für kleinere Musik-Streaming-Dienste in Europa würde dadurch deutlich schwerer. Aufgrund einer 30-Prozent-Regel soll vor allem Apple im Fokus der Beschwerde bei der EU-Kommission sein. Demnach muss beispielsweise Spotify 30 Prozent seines Umsatzes an Apple abgeben, wenn das Abonnement über die iPhone-App abgeschlossen wird. Der Streaming-Dienst Apple Music muss aber keine Umsatzbeteiligung an Plattformbetreiber zahlen. Juncker werde in dem Brief zum Eingreifen aufgefordert, um einen fairen Wettbewerb zu schaffen.

14. Dezember: 390 Millionen für Face-ID-Zulieferer

Der Hersteller Finisar hat nach Medienberichten 390 Millionen Dollar von Apple bekommen, um seine Produktion in den USA auszubauen. Apple soll das Geld demnach in den Hersteller der Laserdioden in AirPods und iPhone X investiert haben, damit die Unternehmen künftig gemeinsam die Technik der Oberflächenemitter verbessern können. Diese Technik wird derzeit im iPhone X für Face-ID zur Gesichtserkennung genutzt, kommt aber auch bei den kabellosen AirPods zum Einsatz.

Das US-Unternehmen Finisar soll mit den Geldern von Apple ein Werk im Bundesstaat Texas ausbauen. Dadurch sollen sich Hunderte neue Arbeitsplätze ergeben. Es ist nicht das erste Mal, dass Apple mit dem "Advanced Manufacturing Fund" einen US-Hersteller unterstützt, der an dem Bau der iPhones beteiligt ist. Glasproduzent Corning war bereits mit 200 Millionen Dollar unterstützt worden.

Apple bringt leistungsstarke Pro-Ausgabe des iMac

Cupertino (dpa/tmn) - Apple bringt den Hochleistungscomputer Mac Pro zurück, vorerst als iMac Pro. Mit bis zu 18 Rechenkernen, 128 Gigabyte (GB) Arbeitsspeicher, 4 Terabyte (TB) SSD-Chipspeicher und maximal 16 GB Grafikspeicher richtet sich der All-in-One-Rechner im 27-Zoll-Format an gehobene Ansprüche von 3D-Grafikern oder Filmemachern.

Das Display verfügt über eine Auflösung von 5120 zu 2880 Pixel (5K) und zeigt den erweiterten Farbumfang P3 an. An der Rückseite des Aluminiumgehäuses finden sich ein LAN-Anschluss, vier Thunderbolt-3-Anschlüsse im USB-C-Format, vier klassische USB-Anschlüsse, ein SD-Karten-Steckplatz und eine 3,5-Millimeter-Buchse für Kopfhörer. Als drahtlose Schnittstellen sind Bluetooth 4.2 und WLANac an Bord.

Der Edel-Apfel ist ab dem 14. Dezember verfügbar und kostet in der Grundausstattung mit Achtkern-Prozessor, 32 GB Arbeitsspeicher, 1 TB SSD-Speicher und 8 GB Grafik rund 5500 Euro. Mit Maximalausstattung steigt der Preis auf mehr als 13.000 Euro an. Laut Apple ist außerdem eine neue Generation des Mac Pro in Entwicklung. Es soll modular und auch noch nachträglich aufrüstbar sein.

11. Dezember: Apple kauft Musikerkennungs-App Shazam

Apple kauft die erfolgreiche Musikerkennungs-App Shazam auf. Dies teilten beide Unternehmen am Montag mit, ohne Angaben zum Kaufpreis zu machen. Die Übernahme zeigt, dass der High-Tech-Konzern Apple neue Wege auf dem Musikmarkt einschlagen will.

Shazam erkennt Musiktitel, indem Nutzer die App auf ihren mobilen Geräten einschalten und sie quasi am Radio oder in der Bar "mithören" lassen. Die Anwendung verweist dann auf Internetseiten, auf denen die Lieder gekauft werden können. Das Start-Up-Unternehmen mit Sitz in London hatte im vergangenen Jahr mitgeteilt, die Zahl von einer Milliarde Downloads auf Smartphones erreicht zu haben.

9. Dezember: Apple plant die Übernahme der Musik-App Shazam

Apple möchte einem Bericht zufolge die App Shazam kaufen. Wie der US-Branchendienst TechCrunch am Freitag berichtete, verhandelt der US-Konzern noch mit Shazam. Eine Einigung könne aber möglicherweise schon am Montag verkündet werden, berichtete TechCrunch unter Berufung auf anonyme Quellen. Apple äußerte sich bisher noch nicht dazu.

Die Musikerkennungs-App Shazam erkennt Musiktitel, indem Nutzer die App auf ihren mobilen Geräten einschalten und sie am Radio oder in der Bar "mithören" lassen. Shazam erkennt die Titel und verweist dann auf Internetseiten, auf denen die Lieder gekauft werden können. Das Start-Up-Unternehmen mit Sitz in London hatte im vergangenen Jahr mitgeteilt, die Zahl von einer Milliarde Downloads auf Smartphones erreicht zu haben.

8. Dezember: Mit gebrauchten iPhones und iPads kann man viel Geld sparen

Über 1.000 Euro kostet das neue iPhone X von Apple - das kann sich nicht jeder leisten. Für Fans des Technikunternehmens gibt es aber auch günstigere Alternativen - besonders wenn nach gebrauchten iPhones und iPads gesucht wird. Wer sich genau überlegt, was ein gebrauchtes iPhone oder iPad können soll, und umsichtig kauft, kann mit Apple-"Fallobst" viel Geld sparen, berichtet das "Mac&i"-Fachmagazin (Ausgabe 12/17-1/18).

Gebrauchte 4S-iPhones gebe es schon ab rund 50 Euro und gebrauchte 5er-iPhones ungefähr ab 80 Euro. Die Entscheidung für ein Gerät hänge auch von den unterstützten iOS-Versionen und Apps ab. Reicht etwa für Whatsapp auch noch iOS 7 locker, muss es für die neuesten Emojis schon das aktuelle iOS 11 sein, das etwa das iPhone 5S noch unterstützt, das iPhone 5 oder 5C aber nicht mehr.

Wer ein iPad als Notebook-Ersatz anschaffen möchte, sollte mindestens zum iPad Air oder zum iPad Mini 4 greifen, um genügend Leistungsreserven zu haben und langfristige Systemupdates zu erhalten, so die Experten. Geht es dagegen vorwiegend ums Filmegucken und Surfen, seien aber ein iPad 2 (ab 100 Euro) oder ein iPad 3 (ab 130 Euro) noch allemal gut genug.

In jedem Fall sollte man sicherstellen, dass der Vorbesitzer des jeweiligen Apple-Gerätes den Diebstahlschutz entfernt hat, weil es sonst völlig nutzlos ist.

"Enlight Videoleap" erhält den Titel "App des Jahres"

Apple hat den Titel "App des Jahres" an "Enlight Videoleap" vergeben. Wie Chip.de berichtet, sollen mit dieser App sowohl professionelle Videoproduzenten als auch Hobbyfilmer ihre Videos schneiden können. Dabei werden alle Funktionen unterstützt, die man von einem guten Videoschnittprogramm erwartet.

Der Titel "iPhone-Spiel des Jahres" ging in diesem Jahr an "Splitter Critters". Per Wischbewegung muss bei dieser App die Spielwelt zerteilt werden, um kleine Monster zurück zu ihrem Raumschiff zu führen. Auf verschiedenen Planeten wird der Spieler vor immer wieder neue Rätsel gestellt.

7. Dezember: Amazon-App auch für Apple TV verfügbar

Während zwischen Google und Amazon noch immer Streit herrscht, ist auf dem Apple TV nun eine Amazon Prime Video App verfügbar. Wie Chip berichtet, können sich Nutzer die neue App nun im App Store und auf dem Apple TV herunterladen. Amazon-Prime-Kunden können das Angebot auf dem iPhone, iPad oder einem Fernseher mit angeschlossenem Apple TV nutzen.

Unterstützt werden Apple TVs ab der 3. Generation. Die App wird spätestens nach einem Neustart automatisch angezeigt. Per AirPlay können Filme und Serien von einem iPhone auch an einen Apple TV ab der zweiten Generation übertragen werden.

6. Dezember: EU-Finanzminister fordern stärkere Besteuerung von Apple und Co - weltweit

Die EU-Finanzminister wollen die stärkere Besteuerung von Internetkonzernen wie Google und Amazon auf internationaler Ebene vorantreiben. "Wir müssen die weltweiten Steuerregeln für das Internet-Zeitalter fit machen, damit die faire Besteuerung von Digitalfirmen und herkömmlichen Unternehmen gewährleistet wird", sagte der estnische Finanzminister Toomas Tõniste am Dienstag in Brüssel. Estland hat derzeit den Vorsitz unter den EU-Staaten inne.

Das Thema solle nun vor allem auf Ebene der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OSZE) weitergebracht werden, hieß es. Die EU-Ressortchefs sprachen sich unter anderem dafür aus, das Konzept der "digitalen Betriebsstätte" weiter zu erörtern. Eins der Hauptprobleme aus Sicht der EU-Staaten ist, dass bislang Digitalunternehmen nur dort besteuert werden können, wo sie einen Firmenstandort haben - ihre Geschäfte erstrecken sich aber deutlich darüber hinaus. Den öffentlichen Kassen entgehen demnach Jahr für Jahr erhebliche Steuereinnahmen.

Die EU-Finanzminister riefen zudem nun die EU-Kommission auf, parallel für die Besteuerung von Digitalfirmen auch innerhalb der EU Lösungen zu suchen. Zuletzt hatte sich bereits eine Reihe von EU-Ländern hinter einen Vorstoß von Deutschland gestellt, wonach erstmals die in Europa erzielten Umsätze Grundlage der Besteuerung sein könnten. Die EU-Kommission hatte angekündigt, im kommenden Frühjahr gegebenenfalls Vorschläge zur Digitalsteuer zu präsentieren. Steuer-Regelungen sind EU-weit traditionell schwer durchzusetzen, weil sich alle Staaten einigen müssen.

3. Dezember: Bug in iOS: Apple empfiehlt Update auf Version 11.2

Apple hat ein Update seines Betriebssystems iOS veröffentlicht. Apple iOS 11.2 behebt Medienberichten zufolge einen peinlichen Fehler, der iPhones und iPads unter bestimmten Umständen abstürzen ließ.

Ein Twitter-Entwickler fand demnach heraus, dass Geräte mit iOS 11.1.2 am 2. Dezember ab 00:15 Uhr regelmäßig abstürzen. Der Bug soll auf Dritt-Anbieter-Apps zurückgehen, die Erinnerungen erlauben, berichtet derStandard.de. Betroffene Nutzer sollten das Update installieren oder App-Benachrichtigungen vorerst deaktivieren.

2. Dezember: Auktionshaus in New York versteigert Blue Box von Apple

Eine Zufallsbegegnung hat den Lauf der Computergeschichte entscheidend geprägt: Über einen gemeinsamen Freund lernten sich 1971 der 15 Jahre alte Highschool-Schüler Steve Jobs und der fünf Jahre ältere College-Student Steve Wozniak kennen.

Die beiden "Steves" konnten sich für Elektronik begeistern, liebten derbe Späße und scheuten auch vor Aktivitäten nicht zurück, die eigentlich illegal waren. Eine Auktion in New York erinnert nun an die frühen dubiosen Hacker-Aktivitäten der beiden Apple-Gründer. Beim Auktionshaus Bonhams kommt am Nikolaustag eine sogenannte Blue Box von Steve Wozniak unter den Hammer, mit der man in den 70er Jahren das Telefonsystem manipulieren und kostenlos Ferngespräche führen konnte.

Wozniak konstruierte aus billigen Elektronik-Teilen ein vollgestopftes Kästchen, mit dem man Tonfolgen präzise widergeben konnte, die in der Lage waren das Telefonsystem zu überlisten. "Mit einer Blue Box konnten wir dem System vorgaukeln, wir seien ein Telefon-Computer", erinnerte sich Steve Jobs später.

Die Manipulation des Telefonsystems war illegal. Das hinderte Wozniak und Jobs nicht daran, Blue Boxes zu bauen und im Bekanntenkreis zu verkaufen. Für die Blue Box in New York, die im Rahmen einer größer angelegten Auktion mit Raritäten aus der Wissenschafts- und Technik-Geschichte angeboten wird, erwarten Experten einen Kaufpreis von 30.000 bis 50.000 Dollar.

