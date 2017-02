2017-02-06 09:10:00.0

Dillingen 23 Jahre alter Beifahrer stirbt noch an der Unfallstelle

Ein 23-jähriger Mann ist am Sonntagabend nach einem schweren Unfall bei Dillingen gestorben. Zwei weitere Männer wurden schwer verletzt.

Den Rettungskräften bot sich am späten Sonntagabend bei Dillingen ein grausames Bild: Ein junger Autofahrer hatte von Fristingen her kommend an der T-Kreuzung zwischen Dillingen und Holzheim gegen 20.45 Uhr die Abzweigung verpasst. Sein Wagen raste nach Angaben der Polizei stattdessen ungebremst in die gegenüberliegende Leitplanke.

Die vordere rechte Fahrzeugseite prallte dabei gegen einen Baum direkt hinter der Leitplanke. Der 20-jährige Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Er zog sich schwere Kopfverletzungen zu.

Ein hinten rechts sitzender 21-jähriger Mitfahrer erlitt ebenfalls schwere Kopfverletzungen. Beide wurden vom Rettungsdienst ins Klinikum Augsburg gebracht.

Der 23-jähriger Beifahrer wurde ebenfalls eingeklemmt. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Ein Unfallgutachter wurde angefordert und beim Fahrer eine Blutentnahme angeordnet. Am Wagen des 20-Jährigen entstand Totalschaden in Höhe von rund 4000 Euro. (pol)